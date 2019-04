Vidovita Hana: Imam neki oblik šestog čula te osjećam energije

U novoj epizodi showa Superpar Hana Rodić (21) pokrenula je temu vidovitosti, tarota i astrologije.

- Vjeruješ li ti u neke stvari, tipa tarot, kristali i to? - upitala je Hana kolegicu iz showa Danijelu Dragović.

- Ne, jer se nikad nisam susrela s tim, ali po pričama drugih mi djeluje stvarno - odgovorila joj je Danijela.

Foto: rtl

- Moja baka ti se bavila prije tarotom i kristalima, a i astrologijom - ispričala je Hana.

- Kod nas u Imotskom ima više 'google baba' nego 'vidovitih baba'. Svaka 'čiri' i sve zna, mi to zovemo 'google baba' - nasmijala je Danijela komentarom.

Hana je potom priznala Danijeli da ima šesto čulo, a ova joj je odgovorila da joj se to sve čini kao dječja igra.

Foto: rtl

- Jedna novinarka i astrologinja ti je napisala o meni da imam neki oblik vidovitosti. Imaš lijepo to sve u članku na internetu. Dosta dobro osjećam energije i to mi pomaže u procjeni ljudi. Kad ljudi sjednu do mene prvi put, ne moram ni progovoriti s njima, su mi već kao otvorena knjiga. Znam tko je kakav, a ne moram ni progovoriti s njim - rekla je Hana.

- Po crtama lica, po načinu ponašanja i po energiji, stvori se cijela komponenta i ja jednostavno vidim. Zbog toga izbjegavam neke ljude po kući jer ne pašu mojoj energiji. To je neki oblik šestog čula - zaključila je Hana.

- Naglašene su joj mašta, osjećaji, intuicija (medijska intuicija-vizionarstvo, neka vrsta vidovitosti) - napisala je o Hani astrologinja Anđelka Subašić za magazin Ekran.

Foto: rtl

Hana se u protekloj epizodi uzrujala jer ostali kandidati smatraju da ona i njen partner Goran Jurenec (39) nisu kompatibilni.

- Goran je načitan i pametan, a Hana mi se čini kao 'princeza', nisu mi baš jedno za drugo - rekla je Jana.

Na red je došlo pitanje 'Koji je par skupa iz navike?' Točan odgovor bili su Hana i Goran i odabranica Goranova srca više nije mogla šutjeti.

Foto: Instagram

- Kako pet, šest mjeseci može biti navika. Užas! - odbrusila je svima koji su napisali njeno ime na pločicu.

Situacija se nije popravila ni kad su izabrani za par koji se najbolje oblači. Čim je završio izazov, u kojem su najlošiji bili Matea i Luka koji su tako postali par koji ide u eliminaciju, zajedno s Davorom i Tinom, Hana se zaletjela Goranu i zagrljaj i počela jecati.

Foto: RTL

- Kako ovo mogu raditi, lažu. Ružno govore o nama - neutješno je plakala, a Goran ju je pokušavao smiriti.

- Cijeli svijet može biti protiv nas, ali ako se mi držimo, ne mogu nam ništa, bebo - pojasnio joj je.