Vikend za izlazak: Veliki vodič kroz koncerte i svirke diljem Hrvatske, evo gdje se zabaviti

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
2
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Prvi svibanjski vikend stiže s punim pogonom. Od mračnog synth romantičnog plesa do filmskih orkestracija i velikih rock refrena, biramo gdje zapjevati i gdje se najbolje rasplesati

Admiral

Petak donosi gusti start i jasan znak da je sezona u punom naletu. U Zagrebu se okuplja tamnija plesna ekipa, jer She Past Away stiže u Tvornicu kulture. Turski dvojac godinama puni klubove svojom mješavinom cold wave estetike i hipnotičnih ritmova, a domaća publika to dobro zna. Ako vam poslije koncerta ne pada na pamet ići kući, u Dva osam je after party koji potpisuje Mila Car. Crni eye liner, dim, strob i puno synth melodija, sve je zbrojeno u jedan dugi petak koji traži udobne cipele i malo glamura.

Za filmske romantičare petak ima i sasvim drukčiji kurs. Čakovec nudi dvostruku poslasticu u Centru za kulturu Čakovec. Najprije orkestralni tribute koji spaja svjetove Gospodara prstenova, Hobita i Prstenova moći, zatim i glazbu Hansa Zimmera i drugih velikih autora. To je večer za one koji vole kad im golaži i gudači dižu adrenalin, a refreni iz kina zazvuče punije uživo. Ako vas put nosi prema obali, Šibenik vas čeka u Azimutu. Ondje nastupaju Sara Renar i Ika, dvije autorice s velikim osjećajem za atmosferu i stih. Intimniji koncert, živa emocija, bar na trenutak isključen svijet vani.

Subota je rezervirana za jedan ozbiljan povratak klasika. Prljavo kazalište dolazi u Zadar i puni veliku dvoranu Krešimira Ćosića u sklopu sportskog centra Višnjik. Setlista je puna starih navika, baš onih koje publika traži, pa se očekuje glasno pjevanje u svaki refren. Ovo je prilika da se presiječe tjedan, da se prijatelji ponovno nađu na tribinama i da se odradi onaj veliki zajednički zbor koji grije i kad bura krene s mora. Rock škola, jasna priča, bez suvišnih ukrasa, samo pjesme koje su obilježile desetljeća.

Nedjelja ne popušta ritam. U Močvari nastupa Sirenia, norveški bend koji spaja metal i velike melodije, a podršku im daju Meteora i The Countess. Za kraj vikenda stiže doza energije, snažni vokali i gitarske teksture koje pašu i onima koji vole teži zvuk i onima koji traže pamtljivu temu. Močvara je navikla na takve izlete, a nedjeljni termin idealan je da se isprazni sva preostala baterija prije novog tjedna.

Gledano po karti, vikend lijepo crta Hrvatsku. Zagreb pleše i kliže između mračnijeg popa i metala, Čakovec diže kinotečnu magiju, Šibenik grli kantautorice, a Zadar potvrđuje da dvoranski rock uvijek nađe put. Tko želi mekšu večer, ima je. Tko traži tvrđi zvuk, ima i to. Najbolje od svega, svaki je plan izvediv bez velikih logističkih akrobacija. Samo odaberite rutu i društvo, a mi ćemo vas dočekati na sljedećem popisu. Vidimo se ispred bine, s rukama u zraku i s osmijehom koji traje do ponedjeljka.

Petak 

  • She Past Away u Tvornici kulture - Tvornica kulture, Zagreb
  • Gospodar prstenova, Hobit i Prstenovi moći - koncert - Centar za kulturu Čakovec, Čakovec
  • Music of Hans Zimmer & others - Centar za kulturu Čakovec, Čakovec
  • In Aeternum by Mila Car: She Past Away after party - Dva osam, Zagreb
  • Sara Renar i Ika u Azimutu - Azimut, Šibenik

Subota

Prljavo kazalište: 'Stare navike' u Zadru - Sportski centar Višnjik - Velika dvorana Krešimira Ćosića, Zadar

Nedjelja 

Sirenia u Močvari + Meteora i The Countess - Klub Močvara, Zagreb

