Viki iz 'Ljubavi na selu' nakon prekida zaruka zavodi u badiću

Zagrepčanka Victoria Memić (21) prijavila se u zadnju sezonu showa 'Ljubav je na selu' kako bi osvojila srce Jovana Karapandže (31) iz Mlake Antinske kraj Vinkovaca. Unatoč tome što nije uspjela u tome, brojnim gledateljima ostala je u pamćenju te je dobila nekoliko tisuća pratitelja na društvenim mrežama.

Victoria se nedavno pohvalila fotografijom u kupaćem kostimu s bazena u Hrvatskom zagorju te pokazala kako ima vitku liniju spremnu za ljeto.

- Predobra si - samo su neki od komentara ispod fotografije. Victoria živi u Zagrebu sa sestrom i trenutačno je nezaposlena, a nakon showa radila je u Austriji kao njegovateljica.

- Nakon toga sam radila u trgovačkom centru, no odustala sam zbog ljubomornih kolegica kojima nije odgovaralo što se ljudi radije dolaze fotografirati sa mnom nego kupiti proizvod - kazala je te dodala kako razmišlja o tome da ode raditi u Njemačku, ponovno kao njegovateljica jer voli pomagati ljudima, a i dobra joj je zarada.

Ispričala nam je kako joj je sudjelovanje u showu promijenilo život, a nakon 'Ljubavi na selu' se i zaljubila te zaručila. Ipak, ljubav nije dugo potrajala pa je ostavila zaručnika, iako su živjeli zajedno.

- Uživam u samoći, mlada sam i mogu što želim. Skoro svi bivši momci ili 'brijači' su mi se javili, a prijateljice s kojima se nisam čula godinama zvale su me na kavu, no sve sam to 'otkantala', jer držim se onog 'ne diraj u govno da ne smrdi' - iskrena je Victoria.