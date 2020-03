Viki: Za 30.000 kn napumpat ću grudi, roditelji idu sa mnom

Ljubav su odlučili potražiti na televiziji. Pred stotinama tisuća ljudi dijele svoju intimu, neki u nadi da će pronaći iskrenu sreću, a drugi zbog vlastite promocije i moguće slave. U istraživačkom serijalu 24sata donosimo priče o omiljenim kandidatima agrorealityja “Ljubav je na selu”, o njihovu životu kad nisu pred kamerama, strastima, strahovima i planovima. Ima li ljubavi nakon sela, doznajte idućih dana u 24sata...

Zagrepčanka Victoria Memić (21) borila se u desetoj jubilarnoj sezoni showa 'Ljubav je na selu' za srce Jovana Karapandže (31), ali joj to nije pošlo za rukom. Nakon sudjelovanja u showu zaljubila i zaručila, međutim ta veza nije dugo potrajala. Iako je živjela sa zaručnikom, ostavila ga je.

- Udavat ću se kad bude vrijeme za to, a još nije - rekla je. Po uzoru na reality sudionicu i vršnjakinju Hanu Rodić (21) u studenom prošle godine otkrila je kako se sprema za estetsku operaciju, no do danas do nje nije došlo.

- Nisam još otišla na povećanje grudi s obzirom da sam počela raditi posao u kojem uživam pa nisam htjela 'zeznut' posao s obzirom da bi oporavak trajao dugo - kaže nam Memić i otkriva kako radim u Domu za starije i nemoćne osobe gdje je njegovateljica.

- Iz Austrije sam se vratila u Hrvatsku radi obitelji i djeda koji je ostao udovac i brinem se za njega - dodaje. Voli pomagati ljudima, a uskoro planira otići u posjetu u Dom za nezbrinutu djecu i donirati.

Iako je zadovoljna svojim grudima nije odustala od želje za njihovim povećanjem.

- Imala sam termin za operaciju koju sam otkazala. Moja obitelji skroz je uredu s mojom odlukom. Mama i tata će ići sa mnom u Beograd kad bude operacija - priznaje nam. Za novo poprsje Victoria će 'iskeširati' više od 30 tisuća kuna (oko 4.000 eura).

- Danas je i prirodno neprirodno, to je kao da ja kažem vozaču formule 1 nemoj voziti formulu, zagađuješ okoliš... Neka svatko radi što voli - rekla je Victoria, koja se sad, sudeći prema fotografijama na društvenoj mreži, navodno odvažila na povećanje grudi. Osim toga, svoju prepoznatljivu crnu kosu odlučila je ofarbati u crveno.

Naime, iako samu sebe voli takvom kakva jest, priznaje da joj dobivanje kojeg kilograma neće narušiti ionako savršen izgled.

- Želim biti mršava. Da, to volim i to mi je super. Mislim da to na meni odlično izgleda pa ne vjerujem da ću si dopustiti da postanem debela, ali nabacit ću koju kilu da bude taman - smatra Viki.

Za 24sata rekla je da se uskoro seli u novi i veći stan.

- Bit će mi žao napustiti i prodati trenutačni stan jer sam dosta dala u uređenje i truda. Kada sve te neke stvari riješim koje su prioritetnije zasigurno idem na operaciju - kaže.

Victoria je i dalje slobodna.

- Udaju ne planiram tako skoro živim sretno i punim plućima - izjavila je. Jovan i Victoria su tijekom emisije imali korektan odnos. Victoriji se najviše svidjelo kada ju je Jovan odveo na jahanje jer se, kaže, osjećala sigurnom dok je Jovan bio iza nje. Dok ona kaže da se nisu pipkali, farmer je tvrdio suprotno.

- Pa moram je malo pipkat kad jašem iza nje - rekao je Jovan, a potom su se uživali u slavonskom pikniku i za početak 'drmnuli' rakiju. Victoriju je zanimalo što Jovan misli o njoj, a on je imao samo riječi hvale, nakon čega je kandidatkinja imala iznenađenje za njega. Izvadila je bič i udarila ga te zaključila da vodi sado-mazo igrice.

