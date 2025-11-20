Vikleri i posljednje pripreme! Laura Gnjatović javila se svojim pratiteljima i pokazala što radi

Hrvatska predstavnica na 74. izboru za Miss Universe, Laura Gnjatović je uoči samog finala objavila live prijenos na svojem TikToku te pokazala brojnim pratiteljima kako se priprema za ovu završnu fazu natjecanja. Lijepa misica pokazala je kako se šminka, skoro je spremna i njezina frizura, na sebi je imala bež kombinaciju i lentu s natpisom 'Croatia', a ona je djelovala jako dobro raspoložena!

- Hvala vam svima - poručila je Laura svim svojim obožavateljima te objasnila kako još mora ići dovršiti frizuru.

Foto: tiktok

- Hvala svima što ste gledali, što ste navijali, volim vas sve - poručila je.

U komentarima se nižu brojne poruke podrške - svi navijaju za Lauru da ponese krunu i prestižnu titulu! A bilo je i onih koji su upitali kako mogu gledati finale. Laura je već ranije danas objavila kako se finale može pratiti preko platforme StagePlayer+, koji je ekskluzivni emiter za Europu.

Foto: tiktok

- Večeras se moje putovanje na Miss Universe privodi kraju… i bez obzira na to kakav rezultat donijela posljednja noć, u srcu već nosim najveću nagradu; čast što sam predstavljala svoju domovinu puna tri tjedna na svjetskoj pozornici. Hvala vam do neba i nazad na svakoj poruci, svakoj riječi, svakom djelu podrške. Osjećala sam vas uza sebe u svakom koraku, i to mi je davalo snagu i radost kroz svaki trenutak ovog putovanja. Bez vas ovo iskustvo ne bi bilo isto. Hvala vam što ste mi dopustili da budem vaš glas, vaš ponos i vaš osmijeh u Tajlandu. Sada zajedno privodimo ovo putovanje kraju; srce uz srce, ja za Hrvatsku - dodala je u objavi.

Prijenos finala kreće u 2 ujutro prema našem vremenu. U finalnoj večeri saznat će se top 30, a zatim se natjecanja nastavlja s izborom top 12, top 5 i top 3.