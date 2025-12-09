Vintage Givenchy, srebro iz 1928. i replika Stradivarija: Tko će zaraditi u 'Cash or Trashu?'

Nova epizoda emisije 'Cash or Trash' donosi tri intrigantna predmeta potpuno različitih priča i povijesti, a procjenitelj Ilam Shuhani i ovoga će puta otkriti koliko uistinu vrijedi ono što se krije na tavanima, u vitrinama i vintage trgovinama diljem Hrvatske.

Epizodu će otvoriti 40-godišnja Marija iz Zagreba, medicinska sestra po struci koja danas vodi second hand shop sa svojim sestrama. Na procjenu donosi predmet za koji kaže da ju je osvojio svojom poviješću i posebnom estetikom, a riječ je o vintage Givenchy naušnicama koje je pronašla u Berlinu i platila svega 30 eura.

Ilam će već pri prvom pregledu otkriti autentične oznake i procijeniti njihovu tržišnu vrijednost, a uslijedit će aukcija na kojoj će se ljubitelji mode otimati za ovaj modni klasik.

Gledatelji će upoznati i 18-godišnjeg Dinu iz Zagreba koji ljubav prema antikvitetima gaji još od djetinjstva. Dino donosi srebrni set žličica iz 1928. godine, a njegovo poznavanje žigova, porijekla i metalnog sastava iznenadit će i same trgovce. Hoće li mlada energija i stručno znanje dovesti do dobre prodaje, pokazat će napeta licitacija.

Epizodu će zaključiti Gordana, umirovljenica iz Rijeke, koja donosi obiteljski predmet bogate sentimentalne vrijednosti. Riječ je o replici Stradivarijeve violine iz 1935. godine, pronađenoj na tavanu njezina djeda koji je svirao na svadbama. Gordana vjeruje da instrument vrijedi puno više nego što se na prvu čini, no hoće li procjena i ponude potvrditi njezina očekivanja ili donijeti razočaranje?

Tko će na kraju epizode otići kući zadovoljan, a tko će svoje predmete ipak zadržati, gledatelji će doznati u novoj epizodi Cash or Trasha danas u 18 sati na Novoj TV!