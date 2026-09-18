Viralni hit koji puni dvorane nastavlja turneju: 'Vojni rok' stiže u više od 20 gradova

Rasprodane dvorane diljem Hrvatske, tisuće i tisuće gledatelja te čak 50 milijuna pregleda na društvenim mrežama pretvorili su 'Vojni rok' u pravi kazališni fenomen. Viralni hit idejnog tvorca i glumca Mire Čabraje sada kreće u osvajanje novih datuma, a u nastavak turneje ulazi s novim narednikom kojeg glumi Alan Katić.

Predstava će do kraja godine gostovati u Karlovcu, Slatini, Đakovu, Varaždinu, Koprivnici, Splitu, Zagrebu, Puli, Belišću, Osijeku, Jastrebarskom, Kutini, Slavonskom Brodu, Trogiru, Požegi, Zadru, Opatiji, Našicama, Murskom Središću, Šibeniku, Zaboku, Benkovcu i Vrbovcu. 'Vojni rok' očekuju i regionalna gostovanja u Banjoj Luci, Mostaru, Beogradu i Tuzli.

Foto: PROMO

- Kad smo krenuli s predstavom, vjerovali smo u njezinu temu i humor, ali ovakav odaziv publike nismo mogli predvidjeti. Najveća nam je potvrda to što se ljudi vraćaju, dovode prijatelje i nastavljaju dijeliti scene iz predstave dugo nakon što napuste dvoranu. ‘Vojni rok’ živi s publikom i zbog nje se stalno mijenja, pa nijedna izvedba nije potpuno jednaka. U novu sezonu ulazimo s još više energije, velikom turnejom i Alanom, koji će predstavi donijeti novu glumačku dinamiku - izjavio je Miro Čabraja.

Društvenoj temi kroz navike generacije odrasle uz pametne telefone, algoritme i društvene mreže. Upravo se taj spoj s kazališne pozornice brzo preselio na internet, gdje su videozapisi iz predstave postali viralni. Na Instagramu i TikToku dosad su pregledani više od 50 milijuna puta te podijeljeni više od 350.000 puta.

Čabraja je svoje iskustvo digitalne komunikacije prenio i u kazalište, pokazujući da predstava ne mora završiti spuštanjem zastora. Isječci iz 'Vojnog roka' nastavili su živjeti među gledateljima, a narednik Kukavica i ročnik Krešica postali su prepoznatljivi i publici koja ih još nije upoznala uživo.

Foto: PROMO

Dio tog svijeta postaje i Alan Katić, koji preuzima ulogu novog narednika.

- Pridružiti se predstavi koja već ima svoju publiku i tako snažnu energiju istodobno je velika odgovornost i uzbudljiv izazov. Ovaj format glumcu pruža mnogo prostora za igru i improvizaciju, a reakcije gledatelja izravno utječu na ono što se događa na pozornici. Veselim se susretu s publikom diljem Hrvatske i otkrivanju hoće li narednik uspjeti zavesti red ili će publika ipak prije dovesti njega u red - poručio je Alan Katić.

'Vojni rok' kroz humor prikazuje sudar vojne discipline i navika digitalne generacije. Narednik Kukavica pokušava uspostaviti red, dok ročnik Krešica prije postrojavanja snima videozapise i vojni režim nastoji prilagoditi pravilima društvenih mreža. U vojarni se tako sudaraju stroga hijerarhija i TikTok izazovi, ranojutarnje postrojavanje i digitalna slava, a u sve je aktivno uključena i publika.

Aktualna tema, prepoznatljivi likovi i prostor za improvizaciju pokazali su se kao dobitna kombinacija. Novi termini otvarali su se odmah nakon rasprodaje prethodnih, a samo su u zagrebačkom Kinu SC tijekom dva mjeseca održane četiri izvedbe pred više od tisuću gledatelja po večeri.

Foto: PROMO

Nastavak turneje dolazi u godini u kojoj Miro Čabraja obilježava prvo desetljeće profesionalne karijere. Tijekom tog razdoblja izgradio je prepoznatljiv stil spajanja kazališta, televizije i digitalnog sadržaja. Osnivač je Kazališta La La Land te autor i redatelj hit-predstava 'Baka ima dečka' i 'Spoj na slijepo', dok ga televizijska publika poznaje kao autora i voditelja multimedijalne emisije “Špica”, koja na različitim platformama također ostvaruje milijunske preglede.

Ulaznice za nadolazeće izvedbe dostupne su putem sustava Eventim.