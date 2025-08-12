Više od 30 godina su sinonim za rave: 'Kad ste prestari za techno glazbu? To ovisi o vašem stavu'

Malo je glazbenih sastava koji se mogu pohvaliti s trideset godina neprekinute dominacije na jednoj tako dinamičnoj sceni kao što je elektronička glazba. Njemački bend Scooter nije samo jedan od njih – oni su institucija. S više od 30 milijuna prodanih ploča, preko 80 zlatnih i platinastih nagrada te statusom komercijalno najuspješnijeg njemačkog benda s 23 top-deset hita, Scooter je sinonim za rave kulturu. Njihova priča je priča o evoluciji, nezaustavljivoj energiji i jedinstvenom frontmenu, H.P. Baxxteru, koji je postao ikona generacija.

Počeci legende: Od synth-popa do "Hyper Hyper"

Priča o Scooteru započinje puno prije njihovog službenog osnivanja 1993. godine. U Hannoveru su se krajem 1985. sreli H.P. Baxxter i Rick J. Jordan te osnovali synth-pop bend Celebrate the Nun. Iako su postigli određeni uspjeh, čak i na američkoj Billboard ljestvici, pad popularnosti synth-popa usmjerio ih je prema novim vodama. Zajedno s budućim menadžerom Jensom Theleom, osnovali su remiks tim The Loop, koji je brzo postao jedan od najtraženijih u Njemačkoj.

Foto: screenshot/Youtube

Projekt pod imenom Scooter rođen je u prosincu 1993. Nakon debitantskog singla "Vallée de Larmes", uslijedila je eksplozija. Pjesma "Hyper Hyper" (1994.) trebala je biti tek klupski hit, no pretvorila se u generacijsku himnu. Dosegla je drugo mjesto na njemačkoj ljestvici, prodana je u više od 750.000 primjeraka i katapultirala bend u zvjezdanu orbitu. Bio je to početak "Prvog poglavlja" njihove karijere.

Zlatno doba i osvajanje top ljestvica

Uspjeh se nastavio hitovima poput "Move Your Ass!", "Friends" i "Endless Summer". Scooter je definirao zvuk happy hardcorea, a njihovi albumi poput ...and the Beat Goes On! i Our Happy Hardcore postali su obavezna lektira za svakog ravera. S pjesmom "Back in the U.K." osvojili su i britansko tržište.

Kroz godine, bend je prolazio kroz brojne promjene u postavi, no to ih nikada nije usporilo. Svako "poglavlje" donosilo je nove hitove i svježu energiju. Odlazak Ferrisa Buellera 1998. i dolazak Axela Coona označili su početak "Drugog poglavlja", koje je iznjedrilo neke od njihovih najvećih klasika: "How Much Is the Fish?", "Faster Harder Scooter" i obradu "Ramp! (The Logical Song)", koja im je donijela platinastu nakladu u Australiji i Norveškoj te drugo mjesto na ljestvici u Velikoj Britaniji. Dolaskom Jay Froga 2002. godine, uslijedili su hitovi "Nessaja", "Weekend!" i "Maria (I Like It Loud)", učvršćujući njihov status na vrhu europske dance scene.

Foto: Profimedia

Evolucija zvuka i tajna dugovječnosti

Kako je bend uspio ostati relevantan tri desetljeća? Ključ je u stalnoj evoluciji. Dolaskom mlađih producenata, poput Phila Speisera 2014. godine, zvuk benda se modernizirao. "Jednostavno, ne mogu autentično reproducirati zvuk iz devedesetih jer to nije bilo moje vrijeme kao glazbenika", objasnio je Speiser u intervjuu za DW. "No, naše nove produkcije i dalje zvuče kao Scooter jer H.P. i Michael imaju velik utjecaj."

H.P. Baxxter, sa svojim prepoznatljivim uzvicima, ostao je kreativna jezgra. Njegovi tekstovi, često opisani kao nadrealni i duhoviti, nastaju spontano. Fraze poput "How much is the fish?" ili "Respect to the man in the ice cream van" postale su kultne. "Sklon sam usput kupiti ideje ili zapisivati bilješke kad mi nešto padne na pamet", otkrio je Baxxter. Ta mješavina samoironije, grandioznosti i čistog eskapizma postala je zaštitni znak benda.

Fenomen koji ne blijedi

Scooter nije samo studijski projekt; njihovi nastupi uživo su legendarni. Visokoenergetske izvedbe, pirotehnika, plesači i neprestana interakcija s publikom stvaraju jedinstveno iskustvo. Njihov utjecaj seže i izvan glazbe – pjesme su im korištene u filmovima poput Brüno i Mortal Kombat Annihilation, a H.P. Baxxter bio je član žirija u njemačkom X Factoru. Čak i nakon 30 godina, njihovi albumi redovito zauzimaju visoke pozicije na ljestvicama, a album Jumping All Over the World (2007.) dosegao je prvo mjesto u Velikoj Britaniji.

Foto: PROMO

Njihov nastup na festivalu FAIR FEST 2025 na Zagrebačkom velesajmu najavljen je kao glazbeni spektakl koji se ne propušta. Obožavatelji mogu očekivati sve ono po čemu je Scooter poznat: nezaustavljivu energiju, impresivne scenske efekte s laserima i pirotehnikom te set listu ispunjenu najvećim hitovima karijere. Pjesme poput "Nessaja", "The Logical Song", "Maria (I Like It Loud)" i, naravno, "Hyper Hyper" odjekivat će Zagrebom i pružiti publici čistu rave euforiju.

Kako je sam Baxxter rekao: "Kada su ljudi prestari za techno? Vjerujem da to ovisi o vašem stavu. Ta točka može doći jednog dana – ili ne."