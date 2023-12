Višnja Vitas pokazala kako idu pripreme za Kafansko veče: 'Za mene je to baš velika stvar!'

Nakon Aleksandre Prijović, Dine Merlina i Gorana Bareta, 17.000 ljudi će šest sati slušati Dejana Matića, Zoranu Mićanović, Mirka Plavšića, Emira Đulovića, Đanija i Janu u sklopu "Kafanske noći".

- Ovoga puta neću pjevati, ali ću glumiti ženu koja s viklerima na glavi traži supruga Antu. On je, pak, zalutao u obližnju kafanu. Ona stiže, ali u dotičnom lokalu upoznaje jednog 'dobrog duha' i završava s njim. Na kraju scene Anti govori da joj više ni ne treba - opisuje nam svoju točku za "Kafansko veče" najdugovječnija zagrebačka kafanska pjevačica Višnja Vitas.

Foto: TikTok

- Za mene je to velika stvar, iako ne pjevam, nego glumim, prvi put sam na tako velikoj sceni. Najviše sam nastupala pred 5000 ljudi, a ovo je sad 17.000. Uzbuđena sam - govori nam Višnja, koja je nekoliko sati prije velikog koncerta narodne glazbe objavila na svojim društvenim mrežama kako su prilagodili prostor Arene melosu koji će se slušati.

Ima Višnja i svojih planova.

- Iduće godine snimam pjesmu i spot. Vjerojatno ću sama biti ta koja će napisati muziku i tekst - otkrila je Višnja.

Foto: Privatni album

Opisala je i kako su kafanske večeri izgledale prije 40 godina, kad je ona započela svoju karijeru u novozagrebačkom lokalu "Kod Mome".

- U Areni su crveno-bijeli stolnjaci, a prije 40 godina bili su svakakvi. I crveni, i plavi, i zeleni, i zmazani, s rupama od čikova - smije se Višnja.

Nije joj, kaže, jasno odakle toliko zgražavanje Hrvata na narodnu glazbu.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

- Bila sam sad na Kubi, u Meksiku, u Turskoj... Shakira, Beyonce, sve one imaju neke pjesme s orijentalnim ritmovima. Samo se kod nas na to gleda kao na nešto loše, orijentalna glazba je moderna, popularna glazba. I o meni kad se piše kao o kafanskoj pjevačici, uglavnom je to u ružnom tonu. Čak bih rekla da me hrvatski mediji malo sabotiraju. Kao da sam nešto ružno, a što ja točno krivo i loše radim, nemam pojma - rekla nam je pa se osvrnula na nedavne koncerte Aleksandre Prijović u Areni.

- Aleks moram malo privatizirati, ona je kći moje dobre prijateljice. Činjenica je da je to pun pogodak ako netko napuni pet Arena. Kome ona, kome ja već 40 godina pjevamo u Hrvatskoj? Pa Hrvatima - rekla je Višnja.