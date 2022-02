Književnica i pjesnikinja Vjekoslava Huljić (58), supruga glazbenika Tončija Huljića (60) u intervjuu za RTL.hr govorila je o uspjehu u privatnim i poslovnim sferama, ali i otkrila kako se osjeća nakon vijesti da će postati baka. Naime, njezina kći Hana Huljić (31) čeka dijete s dugogodišnjim prijateljem i glazbenim suradnikom Petrom Grašom (45).

- To je nešto predivno. Još moram malo doći k sebi - započela je emotivna Vjekoslava pa nastavila:

- To je kada vam život ostavlja zamotane darove s mašnama i svako malo pronađete paket, otvorite ga i pronađete takvo nekakvo iznenađenje. Ovo je bilo najljepše iznenađenje.

Inače, Vjekoslava je prije 30 godina započela karijeru sa suprugom Tončijem. U početku je stvarala za grupu Magazin, a danas potpisuje više od 600 pjesama za brojne glazbenike. Hitove je nanizala za brojna poznata lica s hrvatske estrade među kojima su: Jelena Rozga, Danijela Martinović, pokojni Oliver Dragojević, Doris Dragović i Petar Grašo. Uz to, ova svestrana majka i buduća baka, autorica je i nekoliko knjiga za djecu.

- Ne mogu 100 posto ustanoviti hoće li pjesma biti hit, ali uglavnom da. Imam nos za to, možda čak i više od Tončija. Barem on tako kaže. Obično znam koja će pjesma malo više iskočiti - rekla je Vjekoslava i dodala da je najbitnije da su zadovoljni, jer ako nisu, onda neće ni pustiti pjesmu. Atmosferu za rad sama je naučila stvoriti, a ona ju potiče da svakodnevno piše.

Osim, poslovnih i privatnih uspjeha, Vjekoslava je otkrila i što je tajna njezinog svježeg i mladolikog izgleda u šestom desetljeću.

- Tajna je u tome što znam gledati život s prave strane, ne tražim nešto nemoguće, puno lijepih stvari pronađem u danu. Moja obitelj, moji prijatelji, to me drži, drži me ljubav - zaključila je pjesnikinja.