Dodjela nagrade Cesarica sinoć je prošla u veselom raspoloženju za Tončija (60) i Vjekoslavu Huljić (58). Oboje su se prigodno obukli, Tonči je nosio odijelo sa zlatnim sakoom, dok je Vjekoslava u maloj crnoj haljini istaknula zavidnu figuru.

Nasmiješeni su bili tijekom cijele dodjele, a dobrom raspoloženju su zasigurno pridonijele i brojne nagrade koje su supružnici sinoć osvojili.

Pjesma 'Jel' ti reka 'ko', čiji su autori Tonči, Vjekoslava i njihov budući zet, Grašo, osvojila je Cesaricu za Hit godine, a bračni par Huljić osvojio je i nagradu za Hit autore. Također, i pjesma 'Inamorana' Tončija Huljića, Madre Badesse i Petra Graše je osvojila Cesaricu za Pop hit.

- Jako sam zadovoljan i sretan što publika voli pjesmu! Kad pjesma izađe u eter, nikad ne znaš koji će domet imati, uvijek je to slatko iščekivanje. I onda vidiš da je domet taj da dođe do svih domova, prije svega putem narodnog kojem zahvaljujem beskrajno što su prepoznali sve što radimo sve ove godine, ne samo mi nego i svi naši kolege. Čestitke svima koji su bili u eteru i u konkurenciji. Inamorana je pjesma koju smo Tonči, kao autor, i ja kao suradnik radili za svoju dušu. Kad je ta duša sinkronizirana sa svim dušama koje to slušaju, onda nema veće nagrade - poručio je Petar Grašo i zahvalio se publici, u čemu mu se pridružio i Huljić.

Upravo taj Grašin hit iskoristila je Tatjana Jurić da se našali s Huljićem: 'Tonči, jel' ti reka 'ko, postat ćeš dida?!'

- Ma nemoj mi ništa govoriti, gledam one slikice, i tako. Stalno sam govorio – Hoćete me više napravit' didom? Onda kad je došao taj trenutak malo me uhvatila panika. Ja sam čovjek koji uvijek planira na duge staze. A šta sad kad postaneš dida? Sad samo čekam - pradida - objašnjavao je Huljić kad mu je dobro raspoloženi Grašo dobacio da mu je to zadnja etapa.

