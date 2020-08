Vjenčali su se Antonija i Srećko: 'Crkveno vjenčanje planiramo u 2021. Hvala svima na podršci...'

<p>Farmer iz Kanade <strong>Srećko Ponjavić </strong>(34) i <strong>Antonija Beščec</strong> (29) s otoka Vira dokaz su kako emisija 'Ljubav je na selu' doista spaja srca.</p><p>U 11. međunarodnoj sezoni emisije shvatili su kako su upravo njih dvoje srodne duše. Njih nije razdvojila niti daljina.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Antonija se preselila u Kanadu, ubrzo su 'pale' i zaruke, a golupčići su se sada i vjenčali, čime su se 'pohvalili' na društvenim mrežama.</p><p>- Antonija i ja smo se danas vjenčali kod matičara. Hvala svima koji su nas podržavali tijekom našeg putovanja. Crkveno vjenčanje planiramo u 2021. Jedva čekamo da tada proslavimo sa svima vama - napisao je Srećko na Instagramu.</p><p>Antonija nam je nedavno otkrila kako će njihovo crkveno vjenčanje biti u Kanadi te da planiraju imati veliku svadbu. </p><p>Osim što se udala, ona ima još jedan razlog za slavlje. Srećko joj je prije nekoliko dana kupio automobil.</p><p>- Moj dragi je kupio meni Audi Q5. Hvala ti ljubavi za Audi - napisala je Antonija ispod fotografija koje je podijelila s prijateljima i obitelji. </p><p>Ispričala nam je kako je došlo do ovog poklona.</p><p>- Srećko mi je pripremio iznenađenje tako da smo ujutro otišli u njegovu firmu, on je radio, a ja sam bila s njim u njegovom uredu. Zatim mi je rekao da idemo, da mi mora nešto pokazati. Došli smo na parking i pitao me što vidim. Ja sam rekla da vidim auto. Zatim mi je moj dragi Srećko rekao: 'Ovo je tvoj surprise, ovo je tvoj Audi Q5'. I ja sam bila iznenađena, šokirana, sretna, presretna. I moj prvi auto u Hrvatskoj je bio stari Audi 80! Jako sam vesela i presretna i hvala mom dragom zaručniku Srećku na tako lijepom poklonu i iznenađenju - rekla je Antonija.</p>