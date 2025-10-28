Obavijesti

Show

Komentari 1
ISAAC HEMPSTEAD WRIGHT

Vjenčao se Bran Stark iz slavne 'Igre prijestolja': 'Ovo mi je bio najljepši dan u životu, volim te'

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 1 min
Vjenčao se Bran Stark iz slavne 'Igre prijestolja': 'Ovo mi je bio najljepši dan u životu, volim te'
2
Foto: Instagram

Poznati glumac iz HBO-ove uspješnice svojim obožavateljima na društvenim mrežama fotografijama i emotivnim tekstom priopćio je da se oženio

Glumac Isaac Hempstead Wright, zvijezda popularne serije 'Igra prijestolja' sa svojim je pratiteljima na Instagram profilu podijelio kako se vjenčao prošloga vikenda. Novopečeni bračni par najljepši dan u životu proveo je u krugu obitelji i prijatelja.

JON SNOW I LYANNA MORMONT Kit Harington: 'Bella Ramsey mi je govorila tekst na snimanju Igre prijestolja, sramio sam se'
Kit Harington: 'Bella Ramsey mi je govorila tekst na snimanju Igre prijestolja, sramio sam se'

Glumac je objavio niz fotografija s vjenčanja, a na njima se, osim njega i njegove supruge, nalaze i ostali uzvanici. Prema njihovim licima i raspoloženju može se zaključiti da je slavlje bilo izrazito veselo. Mladenka je za ovu prigodu odjenula jednostavnu bijelu haljinu s malenim volanima, a mladoženja klasično tamno odijelo i svjetloplavu kravatu.

U opisu uz fotografije, Hempstead Wright napisao je emotivan tekst posvećen supruzi, ali i uzvanicima: 'Najbolja osoba koju sam ikada upoznao, najbolji dan u mom životu, najbolji prijatelji i obitelj koju smo ikad mogli imati. Kakav dan, kakav život - Volim te M'. Uz to, zahvalio je svima koju su pomogli u organizaciji njihove proslave.

NEĆE IZAĆI OVE GODINE Fanovi 'Igre prijestolja' morat će još pričekati na novi 'spinoff'
Fanovi 'Igre prijestolja' morat će još pričekati na novi 'spinoff'

U komentarima ispod fotografija s vjenčanja nanizali su se mnogi komentari obožavatelja, ali i čestitke glumčevih kolega sa seta spomenute HBO-ove serije. Tako su paru čestitali i Sophie Turner, John Bradley, Gwendoline Christie, Lena Headey,...

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Hempstead Wright u poznatoj 'Igri prijestolja' glumio je Brana Starka koji je kao dječak ostao nepokretan, a u posljednjoj epizodi koja je prikazana 2019. godine, postao kralj. Jednom je prilikom za 9Honey ispričao kako mu je drago da je upravo njegov lik, koji je bio osoba s invaliditetom, na kraju 'proglašen pobjednikom', iako to nije očekivao. 'Nitko nije mislio da će to biti Bran - najmanje ja! Tako da nisam ni najmanje slutio', priznao je.

'Majka zmajeva' FOTO Emilia Clarke danas slavi 39. rođendan, a prije 10 godina proglašena je najseksi ženom
FOTO Emilia Clarke danas slavi 39. rođendan, a prije 10 godina proglašena je najseksi ženom

Glumac se osvrnuo i na kraj radnje poznate serije, koji je naišao na neodobravanje mnogih obožavatelja. Rekao je kako mu se kraj svidio te kako ova serija nije film o superherojima pa zato nije ni sve u njenoj radnji jednostavno rješivo. Unatoč tome, priznao je kako razumije bijes fanova. Iste godine kada je prikazana zadnja epizoda 'Igre prijestolja' za Entertainment Weekly priznao je kako je mislio da su mu dali lažni scenarij za posljednju sezonu.

SAD JE U 'HOUSE OF GUINNESS' Prepoznajete li ovog glumca? Cijeli svijet mrzio je njegov lik, a onda se povukao iz javnosti...
Prepoznajete li ovog glumca? Cijeli svijet mrzio je njegov lik, a onda se povukao iz javnosti...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Tko je Nadja zbog koje se posvađao žiri u Supertalentu?
TISUĆE JE PRATE

FOTO Tko je Nadja zbog koje se posvađao žiri u Supertalentu?

Dok ju je Martina oštro iskritizirala, Bilman joj je poručio da zna plesati. Nadju na TikToku i Instagramu je prati više od 300 tisuća obožavatelja...
Prije 10 godina oduševila naciju izvedbom himne: Mia Negovetić danas ima skroz drugačiji imidž
EVO KAKO SE MIJENJALA

Prije 10 godina oduševila naciju izvedbom himne: Mia Negovetić danas ima skroz drugačiji imidž

Mia Negovetić nedavno je nastupila uz Frana Livingstona u Zagrebačkom kazalištu mladih, a privukla je pozornost ne samo svojim glasom, već i odjevnom kombinacijom...
Drama u 'Životu na vagi': Crveni tim izbacio je Josipu tik pred finale, Ante odbio pozdraviti!
TENZIJE NA VRHUNCU

Drama u 'Životu na vagi': Crveni tim izbacio je Josipu tik pred finale, Ante odbio pozdraviti!

U napetoj epizodi 'Života na vagi' došlo je do sukoba i emotivnog raspleta pred samo finale. Nakon glasovanja u kojem su presudili članovi crvenog tima, show je napustila Josipa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025