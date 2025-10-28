Vjenčao se Bran Stark iz slavne 'Igre prijestolja': 'Ovo mi je bio najljepši dan u životu, volim te'

Glumac Isaac Hempstead Wright, zvijezda popularne serije 'Igra prijestolja' sa svojim je pratiteljima na Instagram profilu podijelio kako se vjenčao prošloga vikenda. Novopečeni bračni par najljepši dan u životu proveo je u krugu obitelji i prijatelja.

Glumac je objavio niz fotografija s vjenčanja, a na njima se, osim njega i njegove supruge, nalaze i ostali uzvanici. Prema njihovim licima i raspoloženju može se zaključiti da je slavlje bilo izrazito veselo. Mladenka je za ovu prigodu odjenula jednostavnu bijelu haljinu s malenim volanima, a mladoženja klasično tamno odijelo i svjetloplavu kravatu.

U opisu uz fotografije, Hempstead Wright napisao je emotivan tekst posvećen supruzi, ali i uzvanicima: 'Najbolja osoba koju sam ikada upoznao, najbolji dan u mom životu, najbolji prijatelji i obitelj koju smo ikad mogli imati. Kakav dan, kakav život - Volim te M'. Uz to, zahvalio je svima koju su pomogli u organizaciji njihove proslave.

U komentarima ispod fotografija s vjenčanja nanizali su se mnogi komentari obožavatelja, ali i čestitke glumčevih kolega sa seta spomenute HBO-ove serije. Tako su paru čestitali i Sophie Turner, John Bradley, Gwendoline Christie, Lena Headey,...

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Hempstead Wright u poznatoj 'Igri prijestolja' glumio je Brana Starka koji je kao dječak ostao nepokretan, a u posljednjoj epizodi koja je prikazana 2019. godine, postao kralj. Jednom je prilikom za 9Honey ispričao kako mu je drago da je upravo njegov lik, koji je bio osoba s invaliditetom, na kraju 'proglašen pobjednikom', iako to nije očekivao. 'Nitko nije mislio da će to biti Bran - najmanje ja! Tako da nisam ni najmanje slutio', priznao je.

Glumac se osvrnuo i na kraj radnje poznate serije, koji je naišao na neodobravanje mnogih obožavatelja. Rekao je kako mu se kraj svidio te kako ova serija nije film o superherojima pa zato nije ni sve u njenoj radnji jednostavno rješivo. Unatoč tome, priznao je kako razumije bijes fanova. Iste godine kada je prikazana zadnja epizoda 'Igre prijestolja' za Entertainment Weekly priznao je kako je mislio da su mu dali lažni scenarij za posljednju sezonu.