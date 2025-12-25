Obavijesti

Show

Komentari 2
VRUĆA ČESTITKA

Vjerujte nam, na ove fotke niste spremni. Nives Celzijus u čipci ispred bora, a grudnjaka nema?

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Vjerujte nam, na ove fotke niste spremni. Nives Celzijus u čipci ispred bora, a grudnjaka nema?
4
Foto: Instagram

Dok većina Božić doživljava kao obavezu da se objavi nešto 'prikladno', Nives ga tretira kao još jedan trenutak za osobni pečat

Postoje dvije vrste božićnih čestitki. One s pejzažem, pahuljama i citatom o miru u duši i one koje objavi Nives Celzijus. Pogodite koje se više dijele, komentiraju i pamte. Dok prve uglavnom završe prelistane u pola sekunde, ove druge zaustave scroll. Ne zato što pokušavaju biti posebne, nego zato što to jesu same po sebi.

ODRŽALA KONCERT FOTO Kratka minica i duboki dekolte: Ovako je Nives Celzijus slavila rođendan prije 11 godina
FOTO Kratka minica i duboki dekolte: Ovako je Nives Celzijus slavila rođendan prije 11 godina

Kod Nives Celzijus to već odavno nije iznenađenje, nego obrazac. Dok većina Božić doživljava kao obavezu da se objavi nešto 'prikladno', Nives ga tretira kao još jedan trenutak za osobni pečat. Bez pahulja i objašnjenja.

Foto: Instagram

Fotografije su blagdanske koliko treba. Božićno drvce je tu, atmosfera također, ali jasno je da dekor nije glavna tema. A ove godine u kadru je i Nivesina kći Taisha.

Foto: Instagram

U komentarima se, očekivano, ne vodi rasprava nego razmjenjuju komplimenti.

'Prelijepe', 'Baš ste lijepe obje', 'Naljepše', 'Ljepotice', pišu im pratitelji.

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Andrea Bocelli je izgubio vid s 12 godina nakon incidenta: 'Lopta me pogodila ravno u lice'
VRHUNSKI GLAZBENIK

Andrea Bocelli je izgubio vid s 12 godina nakon incidenta: 'Lopta me pogodila ravno u lice'

Andrea Bocelli je potpuno izgubio vid kada je imao 12 godina. Izgradio je zavidnu karijeru, a svojim glasom i dalje oduševljava publiku diljem svijeta.
Laura Gnjatović: Na hitnoj sam dočekala tri Božića u pet godina
NAŠA MISICA ZA 24SATA

Laura Gnjatović: Na hitnoj sam dočekala tri Božića u pet godina

Laura nam priča kakvo vjenčanje priželjkuje dok se seli sa zaručnikom u Rijeku. I danas liječi žuljeve od Tajlanda
Endrina je prva polufinalistica, a Kruno napustio 'MasterChef': 'Kreće moj kuharski život...'
NOVA EPIZODA

Endrina je prva polufinalistica, a Kruno napustio 'MasterChef': 'Kreće moj kuharski život...'

Endrina i Krunoslav dobili su recept za dva jela koja je kao gost kuhar pripremio chef Tibor Valinčić. Zbroj bodova donio je prevagnuo u Endrininu korist

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025