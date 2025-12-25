Vjerujte nam, na ove fotke niste spremni. Nives Celzijus u čipci ispred bora, a grudnjaka nema?

Postoje dvije vrste božićnih čestitki. One s pejzažem, pahuljama i citatom o miru u duši i one koje objavi Nives Celzijus. Pogodite koje se više dijele, komentiraju i pamte. Dok prve uglavnom završe prelistane u pola sekunde, ove druge zaustave scroll. Ne zato što pokušavaju biti posebne, nego zato što to jesu same po sebi.

Kod Nives Celzijus to već odavno nije iznenađenje, nego obrazac. Dok većina Božić doživljava kao obavezu da se objavi nešto 'prikladno', Nives ga tretira kao još jedan trenutak za osobni pečat. Bez pahulja i objašnjenja.

Foto: Instagram

Fotografije su blagdanske koliko treba. Božićno drvce je tu, atmosfera također, ali jasno je da dekor nije glavna tema. A ove godine u kadru je i Nivesina kći Taisha.

Foto: Instagram

U komentarima se, očekivano, ne vodi rasprava nego razmjenjuju komplimenti.

'Prelijepe', 'Baš ste lijepe obje', 'Naljepše', 'Ljepotice', pišu im pratitelji.

Foto: Instagram