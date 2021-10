Slavni holivudski glumac Alec Baldwin (63) na snimanju filma "Rust" pucao je iz rekvizita, filmskog pištolja, no hitac je ubio snimateljicu Halynu Hutchins (42) i ranio redatelja Joela Souza (48), a vijest o neobičnoj holivudskoj tragediji obišla je svijet. S obzirom na to da policijski istražitelji još rade na ovom slučaju i novih informacija zapravo nema, sudski vještak za balistiku, vatreno oružje i eksplozivne naprave Dubravko Gvozdanović kaže da su tri mogućnosti kako je moglo doći do tragedije na filmskom setu.

- Prva mogućnost je da je riječ o o nesretnom slučaju. Znamo da su koristili revolver, riječ je o vrlo prostom oružju s jednim cilindrom koji se vrti u krug. U cilindar se stavlja jedan metak ili neubojito sredstvo. Takva oružja obično se prerađuju na način da se postavi neka prepreka kako ne bi moglo doći do ispaljenja metka kroz cijev, već se samo stvaraju efekti buke, dima i svjetla. Kod tako pripremljenih rekvizita može se dogoditi da je pod pritiskom plinova koji stvaraju te efekte došlo do pucanja prepreke te da uslijed toga dođe do neplaniranog ispaljenja nekog od dijelova rekvizita ili ostatka 'fake' metka. Riječ je o oružju iz doba divljeg zapada, koje nije bilo sofisticirano i zahtjevno za napraviti - kaže Gvozdanović pa nastavlja.

- Druga mogućnost je da se radi o djelu iz nehaja, odnosno da osoba koja je trebala opskrbiti filmski set rekvizitom, iz svog neznanja ili nestručnosti to nije učinila već je koristila revolver koji nije bio propisno prerađen kako ne bi mogao ispaliti metak pa je zabunom napunjen pravim metkom. Treća mogućnost, koja se također u ovom trenutku još ne može isključiti, je da se radi o namjeri, da je netko planirao ubiti snimateljicu te podmetnuo Alecu Baldwinu da bude počinitelj - pojašnjava vještak.

Podsjeća da to nije prvi slučaj nezgode. Na snimanju filma Vrana poginuo je Brandon Lee, sin Brucea Leeja.

- Ubio ga je kolega ispalivši metak koji se našao u tom revolveru, odnosno poginuo je nesretnim slučajem jer je zakazao rekvizit. Vrlo je znakovito da je u oba slučaja Brandona Leeja i Aleca Baldwina korišten identičan tip oružja, odnosno revolver. Čini se da u SAD-u nemaju neke striktne regulacije tko bi se s tim poslom iznajmljivanja filmskim rekvizita trebao baviti - smatra Gvozdanović.