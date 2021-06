Vladimir Kočiš Zec (73) nedavno je predstavio novu pjesmu 'Nemoj čekat' sutra' s kojom će nastupiti na CMC festivalu u Vodicama. U intervjuu za Večernji list progovorio je o stvaralačkoj inspiraciji, kako se nosio sa teretom slave i o usponima i padovima u bračnom životu.

Ne krije da je pronašao novu slobodu u stvaranju, jer kako kaže, ne kalkulira niti ne razmišlja previše o ukusima publike. A posebno je ponosan na novu pjesmu za koju je sam napisao glazbu, stihove i aranžman.

- Da, jedino je Ante Gelo napisao puhačke aranžmane. Jako sam zadovoljan kako je sve ispalo, pjesma ima dosta lajkova na društvenim mrežama i pušta se na radijskim postajama - rekao je pjevač.

Ipak, u školi je isprva prvo odabrao sport ispred glazbe, nadimak Zec dobio je zbog iznimnih postignuća u sprinterskim disciplinama. Ali zbog 'zaluđenosti' Beatlesima osnovao je svoj prvi sastav Biseri dok mu je karijera doživjela pravi uzlet kada je 1973. došao u Nove Fosile.

- Dobro je s Novim fosilima bilo to da je svatko od nas donio svoje mišljenje o glazbi, a Rajko je imao podršku u nama svima kada je pisao pjesme. Imao je slobodu u stvaranju, a uz to su se pogodili lijepi stihovi, višeglasno pjevanje u kojem su se složili naši glasovi. To je publika i osjetila - ispričao je Zec.

Objašnjava da su uživali u slavi, ali da su i za nju naporno radili. Obišli su cijelu Jugoslaviju, ali i inozemstvo, zbog čega su često patile njihove obitelji.

- Tata, sad ti to mogu reći, jako je teško bilo živjeti s tobom - ispričao je scenu od prije par dana kada je razgovarao sa kćeri.

Vrhunac benda bio je nastup na Eurosongu 1987. godine u Bruxellesu gdje su s pjesmom 'Ja sam za ples' osvojili četvrto mjesto.

- To je kruna našeg djelovanja. Bili smo jako uzbuđeni, imali smo podršku televizije i puno smo uložili u odjeću i produkciju. Bili smo prava reprezentacija bivše države - ponosno će pjevač.

Vladimir se tri puta ženio, a nakon što mu je preminula druga supruga, teško se oporavio od gubitka.

- Naravno, to su grozne stvari u životu. No, sad kad razmišljam shvaćam da čovjek takve stvari mora proći i da je bitno da iz toga izađemo hladne glave i da nešto iz toga naučimo. Tada sam se okrenuo vjeri i sve to lakše prebrodio - ispričao je.

Sada je sedam godina u braku sa suprugom Dinom za koju kaže da je ušla u njegov život kad se najmanje nadao.

- Upravo tako, to je posebna priča i dandanas smijemo se tome kako mi je ona ušla u život. Bitno je da čovjek nije sam i da imate osobu pokraj sebe koja će s vama dijeliti svu ljepotu i sva zla - za kraj je rekao Zec.