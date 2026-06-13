Vlado Kalember sa sinom Darianom zasvirao u Vodicama

U središtu pozornosti na vodičkoj rivi sinoć je bio nastup Vlade Kalembera i Srebrnih krila. Naime, s Vladom je zasvirao i njegov sin Darian, kojeg je dobio u braku s violončelisticom Anom Rucner.

Mladi Darian već godinu i pol dana svira gitaru u bendu Srebrna krila, no sinoćnji nastup pred punom rivom bio je potvrda da jabuka ne pada daleko od stabla. Pokazavši izvanredan talent i zrelost na sceni, Darian je privukao poglede publike i dokazao da je naslijedio umjetničke gene svojih roditelja.

Zanimljivo je da se Darian donedavno uopće nije vidio u glazbenim vodama na ozbiljnijoj razini. Međutim, stvari su se promijenile i prerasle u profesionalnu suradnju s ocem. Rekao je kako mu je lijepo raditi s Vladom te osjeća čast što ima priliku biti dio tog projekta.

Vodice: Na prvoj ve?eri CMC festivala nastupio Vlado Kalember i Srebrna krila | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Iako se školuje za elektrostrojarskog tehničara, priznao je kako se želi posvetiti glazbi te da bi jednog dana volio izgraditi vlastitu karijeru, piše Story.

Sudeći prema reakcijama vodičke publike, sigurni smo kako je domaća scena dobila novo, perspektivno ime na koje itekako treba računati u budućnosti.