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EMOTIVAN TRENUTAK

Vlado Kalember sa sinom Darianom zasvirao u Vodicama

Piše Natali Smirčić,
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Vlado Kalember sa sinom Darianom zasvirao u Vodicama
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Vodice: Na prvoj ve?eri CMC festivala nastupio Vlado Kalember i Srebrna krila | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Jučer je započelo 18. izdanje CMC Festivala u Vodicama, a publiku su zabavljali Vlado Kalember i Srebrna krila, Sanja Doležal i Vladimir Kočiš Zec

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U središtu pozornosti na vodičkoj rivi sinoć je bio nastup Vlade Kalembera i Srebrnih krila. Naime, s Vladom je zasvirao i njegov sin Darian, kojeg je dobio u braku s violončelisticom Anom Rucner.

Mladi Darian već godinu i pol dana svira gitaru u bendu Srebrna krila, no sinoćnji nastup pred punom rivom bio je potvrda da jabuka ne pada daleko od stabla. Pokazavši izvanredan talent i zrelost na sceni, Darian je privukao poglede publike i dokazao da je naslijedio umjetničke gene svojih roditelja.

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Zanimljivo je da se Darian donedavno uopće nije vidio u glazbenim vodama na ozbiljnijoj razini. Međutim, stvari su se promijenile i prerasle u profesionalnu suradnju s ocem. Rekao je kako mu je lijepo raditi s Vladom te osjeća čast što ima priliku biti dio tog projekta.

Vodice: Na prvoj ve?eri CMC festivala nastupio Vlado Kalember i Srebrna krila
Vodice: Na prvoj ve?eri CMC festivala nastupio Vlado Kalember i Srebrna krila | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Iako se školuje za elektrostrojarskog tehničara, priznao je kako se želi posvetiti glazbi te da bi jednog dana volio izgraditi vlastitu karijeru, piše Story

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