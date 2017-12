Vlatka i Dikan opet ratuju, a Lidijina guza izazvala rasprave

Vlatka i Dikan: Saga koja se uvijek nastavlja

Prema pravomoćnoj presudi Županijskog suda u Zagrebu, Vlatka Pokos (47) mora Leu Radeljaku (34) isplatiti 306.000 kuna s pripadajućom kamatom. Riječ je o novcu potrošenom tijekom braka s njegovim ocem.

Vlatka se šokirala drugostupanjskom presudom jer je Općinski građanski sud u Zagrebu u prvostupanjskoj odluci odbacio Leovu tužbu. Sin Dikana Radeljaka (74) na nju se žalio, a krajem studenog Županijski sud ju je preinačio i presudio u njegovu korist.

Vlatka tvrdi da joj je karticu dao bivši suprug, Leov otac, kojemu je i odgovarala za troškove.

- Od tog novca kupovala sam poklone za Laninu baku, za rođendan sam joj dala 2000 kuna. Plaćala sam u gotovini kućne pomoćnice, njih šest u godini dana, a svakoj sam platila 4000 kuna mjesečno - tvrdi Vlatka.

Foto: Tomislav Miletic, Jurica Galoic/ PIXSELL

- Trpjela sam, patila i borila se da preživim. Ali nemam razloga šutjeti jer ovo što se događa prelazi sve granice zdravog razuma. Zakoni i sudovi su ovdje da nas štite. U Kanadi je takvo što nepojmljivo, ljudi se snebivaju kad im pričam kroz što sam prošla i kroz što još prolazim. Žene u Hrvatskoj, realno, nemaju nikakvih prava. Sustav je protiv njih i doista mislim da bi se trebale organizirati i boriti zajedno - kaže Vlatka. Hrvatsku je napustila lani kad se preselila u Toronto.

Bačić vs. Šimleša.

Foto: Pixsell/Privatni album

Sociolog Bruno Šimleša (37) u svojoj se kolumni osvrnuo na zvijezde koje objavljuju 'razgolićene fotografije na svojim društvenim mrežama' te se pitao kako one mogu biti uzor našim kćerima i unukama. Spomenuo je i Lidiju Bačić (31), a ona nije čekala da reagirala pa se raspisala i odgovorila mu jer je proziva zbog 'guza i sisa'.

Jedan drugome su tako slali javna pisma. Lidija je stajala uz to da ima pravo na pozornici raditi što želi jer joj se publika vraća na koncert zbog glasa, a Šimleša je za njezinu glazbu rekao da vrijeđa inteligenciju. U raspravu se uključila javnost, ali i mnoge poznate osobe.

Turbulentna ljubav Grdija i Brankice

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Supruga zadarskog pjevača Mladena Grdovića (59), Brankica (48), na Općinskom sudu u Zadru 19. srpnja podnijela je zahtjev za razvod braka. Prvo ročište trebalo je biti 29. rujna. Brankičin prijatelj rekao je njezinu odvjetniku da je 'Grdović postao nemoguć', a pravni stručnjak zapisivao je datume navodnih obiteljskih incidenata koje je Brankica kroz jecaje nabrajala.

No na kraju je Brankičin odvjetnik šuškanja opovrgnuo, rekavši se da je rastavu tražila zbog nepremostivih razlika te je otkrio da par više ne stanuje zajedno. No Grdi papir, prema riječima njegovog menadžera, nije ni dobio.

Ipak, pjevač je odlučio 'potegnuti' pa je Brankicu posjećivao kod majke svaki dan, a ona je nakon početkom rujna povukla zahtjev. Par je u braku 20 godina.

Pijani 'beskorisni' Rooney

Foto: NI Syndication/Pixsell

Nogometaša Waynea Rooneyja (31) policija je zaustavila zbog razbijenog svjetla na autu. Osim što je bio pijan, društvo mu je pravila Laura Simpson, s kojom se zabavljao te večeri. Iako je nakon uhićenja tvrdila da se s Rooneyjem samo "poljubila i zagrlila" te da ju je "pitao koje su joj veličine grudi", seksi brineta je kasnije priznala da je tu

Foto: Twitter

ipak moglo biti još nečega da ih policija nije 'omela'.Sve je saznala i njegova supruga Collen koja je nekoliko tjedana ranije potvrdila da je trudna s njihovim četvrtim djetetom. Nogometaševa supruga odmah je otišla iz zajedničke vile i otišla je k svojim roditeljima. Zaprijetila mu je razvodom no par si je, šuška se, odlučio dati novu šansu. Wayne je njoj rekao da, želi li ostati u braku s njim, mora prestati odlaziti tako često na odmore, a ona njemu da se mora prestati opijati.

Nedugo prije 'skandala', Coleen je izjavila da je nogometaš u kući beskoristan te da ništa ne radi. Ipak, na kraju mu je oprostila.

Zbog razvoda Mel B isplivali prljavi seks detalji

Foto: Rick Findler/Press Association/PIXSELL

Iako je bivša spajsica zatražila razvod od supruga, producenta Stephena Belafontea (42) još u ožujku, pred očima javnosti sve cijela drama odigravala do kraja kolovoza. Mel B (42) je tvrdila da ju je suprug, s kojim je bila u braku 10 godina, varao s dadiljom Lorraine Gilles (26). Rekla je da joj je on napravio dijete koje je pobacila.

Dadilja je Mel B tužila za klevetu pa je 'prljave detalje' iznijela pred sudom. Gilles je rekla da se sedam godina seksala i s Stephenom i s Melanie. Tvrdila je da ju je Mel čak nagovarala na seks u troje te da ju je nekoliko puta snimala dok se seksa sa njenim suprugom. Bivša spajsica je kasnije rekla da ju je Stephen psihički i fizički zlostavljao te da ju je tjerao na seks s mnogim ženama.

Foto: Instagram/kolaž

Dadilji je sud zabranio da se približava Mel B na manje od 100 metara idućih pet godina. Nakon svega, Melanie su 'uhvatili' sa oženjenim policajcem s Beverly Hillsa, a viđena je i u klinču s poznatim frizerom. Sada se stanje, čini se, smirilo i uskoro bivši supružnici počeli su se dogovarati oko detalja razlaza.

Hana vs. Lucija u badiću

Foto: Instagram

Hani Hadžiavdagić Tabaković (32) smetalo je što Lucija Lugomer objavljuje na društvenim mrežama fotke na kojima pozira u bikinijima. Javno joj je poručila da nije 'nikakva plus size manekenka', nego da je samo 'debela i lijena'. Lucija joj je zahvalila pa 'screenshot' objavila na svom Instagramu, a kasnije i na Facebooku.

Stotine pratitelja stali su uz Lucijinu objavu. Ipak, Hana tu nije stala pa je još jednom prozvala 'debele', nakon čega je izazvala burnu javnu raspravu o oblinama, debljini, plus size manekenstvu te standardima ljepote. Lugomer je otkrila da ju je Hana blokirala na svim društvenim mrežama.

Krah ljubavi bivših farmera

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Bivša natjecateljica realityja “Farma” Barbara Peterčić (25) optužila je bivšeg dečka Tomislava Crnčevića (29) da ju je fizički napao. Par se 2016. upoznao i zaljubio u showu.

- Pogodilo me to što se on nakon svega ponaša kao da se ništa nije dogodilo, nego izlazi i zabavlja se - rekla je Velikogoričanka. Dodala je kako joj se Tomislav do danas nije javio kako bi se ispričao. Napao ju je, tvrdi, početkom studenog, kad su se našli s prijateljima iz “Farme” u Zagrebu, a ujedno su tada slavili i godišnjicu svojih “farmerskih” zaruka.

Foto: Privatni album

- Navečer smo se zabavljali i popili. Ne znam koji je bio okidač da me kasnije napadne, ali pretpostavljam da je to ljubomora - tvrdi Barbara. Nakon što su se odvojili od društva, tvrdi ona, sve je kulminiralo prepirkom idu li doma ili van.

- Prvo me verbalno vrijeđao i rekao odvratne stvari. Kad sam mu rekla da mi je dosta svega, lupio me šakom u arkadu. Potekla mi je krv i privremeno me zaslijepila. Našla sam se na podu i osjetila udarce po tijelu - tvrdi knjigovotkinja.

Nastavlja da se sve odvijalo nakon ponoći, kad nije bilo prolaznika, sve dok joj u pomoć nije dotrčala žena s vodom i papirnatim ubrusima. Žena je, tvrdi Barbara, zatim nazvala policiju. Tomislav je završio u postaji, a ona u hitnoj pomoći. Na KBC-u Rebro, tvrdi, ostala je nekoliko dana na promatranju s potresom mozga, natučenim rebrima i brojnim ozljedama. Roditeljima i sestri je sve odmah ispričala, a ostatku obitelji i prijateljima je ispočetka lagala da je pala niz stepenice jer je osjećala sram. Kako tvrdi, soboslikar je imao problema s alkoholom.

- Toliko sam ga voljela da sam ga uvijek branila i opravdavala pred roditeljima koji su mi najbolji prijatelji. Čak sam im nakon napada zabranila da reagiraju, što im je bilo vrlo teško, osobito mojem ocu - dodala je

Njezin bivši zaručnik i nekadašnji farmer Tomislav pak ima svoju verziju događaja.

- Sve što je Barbara rekla je čista laž. U životu nisam udario ženu. Pogotovo ne nju. Još je volim. Mada mi je napravila svakakve stvari. Ne mogu vjerovati što priča. To sve radi zato što sam je ostavio - tvrdi Tomislav. Dodaje da se sporne večeri, kad su bili vani, Barbara napila.

Foto: Nova TV

U presudi Prekršajnog suda u Zagrebu, koju posjedujemo, stoji kako je Tomislav kriv što je Barbaru udario zatvorenim dlanom u predjelu glave, nekoliko puta nogom po tijelu te primio za kosu i vukao po tlu. Sud mu je izrekao uvjetnu kaznu. Ako u narednih godinu dana napravi prekršaj, morat će u zatvor.

- Barbaru nisam taknuo. Žalio sam se na presudu. Trpio sam njezino koketiranje s drugima dok sam radio. Neće mene nitko raditi budalom. Bio sam spreman život dati za nju - zaključio je Tomislav koji već ima novu djevojku.

Martina Tomčić protiv svih

Foto: Screenshot/kolaž

Članica žirija talent showa Supertalent bila je glava 'podizačica prašine u posljednjoj sezoni. Gledatelje je često ljutila svojim, kako su ga opisali, bahatim i arogantnim ponašanjem, a jedan od žešćih 'obračuna' bio onaj između nje i mlade twerkašice.

Naime, Sarah Seifert je za polufinale je pripremila pravi spektakl. Martina joj je i pri ovom nastupu stisnula crveni gumb. Ovog puta Sarah je spojila folklor i twerkanje.

- Večeras se jako lijepo osjećam, poslije ovog nastupa osjetno manje, ali mogu ga brzo zaboraviti, nije problem. Ako smijem ovu krasnu mladu damu priupitati, koja je definicija twerka kao plesa - rekla je Tomčić. Sarah joj je odgovorila da odgovore pronađe na internetu.

- Radi se o seksualnoj provokaciji, seksualnom podražaju kao takvom - dodala je Tomčić.

- Ova vrsta plesa može biti više no pogubna, da ne kažem da može ostaviti velike traume na lumbalnom dijelu kralježnice - istakla je Martina i pozvala ljude da pripaze na ozljede ukoliko požele probati twerkati.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Krajnje degutantno oskvrnjivanje hrvatske tradicijske glazbe, i za mene sramotno - zaključila je Martina.

Sarah je nakon nastupa izjavila kako se navikla na loše komentare te da ih cijeni. O Martini Tomčić je rekla:

- Njen komentar posebno cijenim. Htjela bih joj preporučiti da mi se javi da joj opišem kako se pravilno twerka da se ne ozlijedi kralježnica.

Braća Vasić naljutili dobročiniteljicu Branku

Foto: Zeljko Hladika/24sata

Blizanci Vasić, Mika i Giba (25), završili su na sudu s Brankom Radić (78), koja ih je udomila nakon showa 'Big Brother'. Blizanci su pristali a raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju. Umirovljenica iz Reke kraj Koprivnice tražila jeda ga raskinu nakon što su Vasići otišli iz njezine kuće.

Ona tvrdi da nisu ništa radili, a oni da im Branka nije dala mira. Vasići su na raskid ugovora pristali, no žalili su se što moraju platiti troškove sudskog postupka. No 'reality' braća svoj novac troše na dotjerivanje. Između ročišta, Mika i Giba 'pobjegnu' na čupanje obrva.

Mika i Giba su kod Branke živjeli osam mjeseci. Braća Vasić tvrde da im je od Big Brothera ostalo novaca pa da vrijeme provode u Srbiji, Njemačkoj i Austriji.

Kraj jedne ere

Foto: Davor Višnjić/Pixsell

Na svojem Instagram profilu Indira Levak (43) je krajem svibnja objavila tužnu vijest za obožavatelje Colonije. Naime, otkrila je kako izlazi iz legendarne grupe koju je prije 21 godinu stvorila s Borisom Đurđevićem.

Raspad grupe najteže su podnijeli obožavatelji hrvatske dance senzacije. Tri godine ranije uspješnu dance grupu “zbog razilaženja u mišljenjima” napustio je Tomislav Jelić Kameni, a razlaz između Borisa i Indire nije prošao glatko.

. Boris je pisao pjesme za Coloniju punih 21 godinu. Samo je on bio autor tih pjesama, unatoč tome što je radio pjesme i drugim izvođačima. Ja sam tu bila na neki način zatvorena i morala sam pjevati samo ono što je on napisao. Došlo je do zasićenja, zamora... Rekla sam sebi: ‘OK, sad je vrijeme da uzmem sve u svoje ruke i budem gazda sama sebi’. Jer kad si u bendu, onda na neki način funkcioniraš uz kompromise - rekla je Indira i dodala da, unatoč razlazu, Borisu želi sve najbolje.

Na društvenim mrežama obećala je da će kao Indira, zajedno s novim timom, svoju prepoznatljivu energiju usmjeriti na svježe ideje i želje vjerne publike. Boris Đurđević je podsjetio na svoj doprinos i koliko toga je napravio u ovih 20 godina.

Foto: STR-9613/HaloPix/Davor Puklavec/PIXSELL

- Brend Colonia sam ja stvorio 1996., dao mu ime, doveo Tomislava i Indiru. Dao sam 150 pjesama, 12 albuma i stotinu remixa te mislim da sam svima nama omogućio da od toga živimo i prehranjujemo naše obitelji - naglasio je Boris u brojnim intervjuima.Danas se svatko bori za svoj dio publike. Indira ih želi pridobiti novim pjesmama, a Boris zadržati nostalgičnim i starim hitovima.