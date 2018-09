Vlatka: 'Na snimanju sam gola šokirala starčeke iz doma...'

Vlatka Pokos (48) na Sustipanu u Splitu snimila je modnu kampanju za prijateljicu, modnu dizajnericu Moniku Sablić te je pozirala u dugoj haljini s visokim prorezom. Pjevačica i voditeljica prvi put u životu okušala se u ulozi manekenke.

- Monika se pitala zašto ovo ljeto ne bismo snimile kampanju. Već smo se prije dogovarale, ali život te razdvoji. Super mi je, oduševljena sam – rekla je Vlatka, koja nije skidala osmijeh s lica. Nije se posebno pripremala za snimanje jer, kaže, cijeli život pazi na zdravlje i izgled.

- Inače zdravo živim i vježbam, Bez obzira na to što živim u Kanadi, jedem samo mediteransku hranu. Zezala sam Moniku jer me neko vrijeme nije vidjela, rekla sam joj da sam još u formi. Ljudi ne znaju, neki se možda s godinama malo zapuste i promijene - govori Vlatka. Tajna njenog izgleda je, ističe, zdrav način života.

- Umjerenost u svemu, vježbanje i jednostavno uredan život. Nema nekog tulumarenja. Živim u Kanadi i nova sam, pa i nemam neki društveni život, ali nemam ni vremena jer jako je naporno raditi i studirati – kaže Vlatka. Na drugoj je godini faksa, a nije htjela otkriti gdje radi jer želi zadržati svoju intimu. Dosad je snimala reklame, poput one slavne za zagrebački trgovački centar u kojoj potpuno gola u štiklama izlazi iz automobila.

- Ima jedna zgodna anegdota s tog snimanja. Snimali smo u gradu, a ja sam bila potpuno gola okružena paravanima. U blizini je starački dom, a starčeki od 80 godina u šoku su nas gledali - smije se Vlatka. Prije nekoliko godina skinula se gola i za svoj spot “Kako god bilo” i valjala se po plahtama.

- Nemam ništa protiv razodijevanja ako je to ukusno i napravljeno profesionalno. Uvijek govorim da nema ništa vulgarno u lijepoj ženi ako je slikana na lijep način. Vulgarnije se slikati u vulgarnoj odjeći i pozama. Mislim i da je stvar energije koju neka osoba ima – kaže Vlatka. Pitali smo je i kako komentira navodne Severinine vruće fotografije koje su objavili srpski mediji.

- Ja imam neki drugi senzibilitet i kulturu. Možda se neće svi složiti sa mnom, ali barem ja mislim da nisam nikad prešla granicu dobrog ukusa i nikad nisam izgledala vulgarno - kaže Vlatka. Pjevačici i voditeljici jadno je kad se žena mora dokazivati i promovirati na jeftin i vulgaran način.

- Možete slikati ženu u lijepom ambijentu golu pa da to bude prekrasno. Nema u tome ništa loše, Bog nas je stvorio gole - objašnjava. Dodaje da sve ovisi o kontekstu i energiji osobe.

- Nismo svi isti, ali ja nikad nisam podilazila takvom trendu i takvom načinu prezentiranja, čak se nisam osjećala uspješnom u Hrvatskoj jer to se očito prodaje. Nešto što je vulgarno i prosto za mene ne dolazi u obzir. Ne moram i ne želim podilaziti nikom na takav način. Mislim da je još jadnije kad žena ne zna dostojanstveno stariti. Mislim da je to najjadnije – kaže Vlatka. Za sebe kaže da nije radila nikakve estetske zahvate.

- Možda ću jednog dana nešto napraviti, ali sigurno to neću skrivati. Volim svoje bore smijalice i ne vidim ništa loše u tome. Mislim da je to odraz života, emocija i svega onog što jesmo. Život nas takvima oblikuje. Ne želim izgledati kao 25-godišnjakinja. Ja sam sad zrela žena, imam drugu vrstu ljepote. U puno načina sam sebi ljepša jer je iza mene sad život, a ne samo puki fizički izgled. Tako razmišljam. Po tome sam više staromodna, žao mi je što se nisam rodila 20-ak godina ranije. Volim modernu tehnologiju i obrazujem se, ali ne volim površnost i lažnost koje su donijele društvene mreže. To je sve velika laž, ništa nije stvarno, ni emocije, ni seks, ni izgled. Ništa nije pravo. Ja se nekako borim protiv tog lažnog – istaknula je.

Na pitanje kakav je njen ljubavni statsu Vlatka je ispalila: “Čekam onog pravog”.

- Prvo, mora biti Dalmatinac. Totalno sam slaba na Dalmatince. Šalim se, naravno. Volim Dalmatince, a vjerujem u energiju i bitno mi je da je zreo, šarmantan i inteligentan. Da je sportski tip i da živi aktivnim životom. To znači da je fit i da dobro izgleda jer i ja sam takva. Želim nekog tko je sličan meni. Mora biti zanimljiv i slojevit – zaključila je Vlatka i odlepršala na snimanje.

