Vlatka Pokos na koncertu Zorice Kondže: 'Sve što ona pjeva je divno, ali je rokerica u duši...'

Na povijesnom Peristilu u Splitu, gdje se car Dioklecijan obraćao javnosti i podanicima, zapjevala je splitska pjevačica Zorica Kondža (61). To je prva večer 'festivalskog šušura' ususret 62. Splitskom festivalu.

Velikim pljeskom publika je dočekala Zoricu, a ona je večer započela pjesmom 'Ima jedan svijet'. Pjevačica je istaknula kako je velika privilegija pjevati na Peristilu.

- Dioklecijan sigurno nije previdio da će mu pjevati Zorica Kondža na Peristilu - našalila se pjevačica.

Iza Zorice već je 37 godina solo karijere, ali kaže posljednje dvije koronske se ne računaju tako da slavi tek 35. godina.

Kao gosti na pozornici pridružili su joj se Jacques Houdek (41) i Neno Belan (60), a kao i uvijek na klavijaturama je prati njen suprug Joško Banov (61).

- Ako smo mi žene ljepši spol, što su onda muški. Gle mog muža što mi je zgodan i lip - rekla je pjevačica i pokazala u svog supruga.

Prisjetila se ona i kako je imala priliku zapjevati s velikim imenima poput Vinka Coce i Olivera Dragojevića te je nadodala kako su pjesme s njima velika privilegija.

Pjevačica je poznata po velikom smislu za humor tako se i našalila s Houdekom.

- Ja sam ga ga zvala i pitala 'Prijatelju želiš li ti to doći otpivat sa mnom?', a on kaže 'Ako ćeš me sutra odvest na večeru'. Malo me skupo došlo, al' ajde - kaže Zorica.

Na koncertu je bila i Vlatka Pokos (52) koja se nedavno iz Kanade vratila u Hrvatsku i sada uživa u ljetu.

- Prvo Peristil je moje najdraže mjesto na svijetu i sam po sebi ima jednu čarobnu energiju. Ja sam ovdje svaku večer. Toliko se osjećam privilegirano i presretno što je Zorica Kondža i moja prijateljica i ona je jedna od mislim od najboljih pjevačica na ovim prostorima i šire, divna osoba i duhovita – kaže nam Vlatka.

Užasno me obuzmu emocije jer mi je sve to jako falilo, a ja sam imala tu sreću da sam sa svim tim ljudima putovala, išla na neke turneje – dodaje Vlatka.

No, kaže da u Zorici ipak vidi ono 'rokericu'.

- I ono kad je čujem ona je divno otpjevala i pop pjesme i sve što pjeva je divno, ali ona je rokerica u duši i to je toliko divno. Ona je drugačija kad pjeva te stare pjesme grupe Stijena – kaže Vlatka.

Sudeći prema njenim objavama na društvenim mrežama Vlatka obožava Split i svaki slobodan trenutak provodi na plažama.

- Guštam! Tu sam ja uglavnom u Splitu i na Čiovu. Emotivno sam vezana uz Split i ovaj dio, Imam tu najbolje prijatelje – rekla je.

