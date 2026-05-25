Voditelj Nick Knowles ljubavnim životom intrigira Britaniju: Sad je zaručen za 27 godina mlađu

Hrvatska radiotelevizija večeras u 19.25 sati prikazuje dokumentarac "Nick Knowles: U Grand Canyonu", no tko je zapravo simpatični Britanac koji istražuje američke kanjone? Iza lica omiljenog televizijskog voditelja, poznatog po humanitarnoj emisiji "DIY SOS" koja ga je učinila nacionalnim blagom, krije se turbulentan privatni život ispunjen propalim brakovima, javnim svađama i teškim optužbama koje su godinama punile stranice britanskih tabloida.

Od bauštele do TV zvijezde

Nick Knowles (61) lice je koje Britanci gledaju na ekranima već gotovo 25 godina. Put do slave nije bio lak; nakon što je napustio školu sa 16 godina, radio je niz slabo plaćenih poslova, od prodaje cipela do rada na gradilištu. Karijeru na televiziji započeo je kao asistent, no ubrzo je prešao u voditeljske vode. Apsolutnu slavu donijela mu je uloga voditelja BBC-jeve emisije "DIY SOS" u kojoj s timom volontera preuređuje domove obiteljima u nevolji, čime je stekao status nacionalnog heroja. Njegova svestranost očitovala se i kroz vođenje popularnih kvizova poput "Who Dares Wins", a okušao se i kao pisac, scenarist te glazbenik, iako mu je album obrada iz 2017. doživio komercijalni neuspjeh.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Buran ljubavni život i teške optužbe

Dok je na ekranu gradio imidž dobrotvora, njegov privatni život bio je sve samo ne idiličan, obilježen nizom skandala. Dva puta se ženio i razvodio, a iza sebe ima četvero djece iz tri različite veze. Najveću buru izazvao je razvod od druge supruge, Jessice Rose Moor, koja ga je 2016. javno optužila za zlostavljanje usred gorke bitke oko plaćanja školarine za njihovog sina. U objavi na Twitteru napisala je: "Nakon godina zastrašivanja, emocionalne okrutnosti, zlostavljanja i na kraju izolacije (o čemu sam šutjela i o čemu imam dnevnike i slike), ovo je kap koja je prelila čašu." Knowles je bijesno demantirao optužbe, tvrdeći da su neistinite te da je "iznimno povrijeđen".

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Ni druge njegove bivše partnerice nisu ga štedjele. Glumica Gemma Oaten izjavila je da ju je "odbacio kao tonu cigli" čim je njihova veza dospjela u medije. Povezivali su ga i s Pascal Craymer, 25 godina mlađom reality zvijezdom, koja ga je nakon prekida optužila da proživljava "krizu srednjih godina". Knowles je i sam jednom priznao da ima problema s vezivanjem.

Trenutno je zaručen za 27 godina mlađu poduzetnicu Katie Dadzie, što je izazvalo lavinu negativnih komentara i optužbi da je ona "sponzoruša". Dadzie je stala u obranu njihove veze, objasnivši kako razlika u godinama funkcionira.

​- Nick ima kompleks Petra Pana, uopće se ne ponaša u skladu sa svojim godinama. On je poput tinejdžera i ima toliko energije. Ja se, s druge strane, ponašam malo starije, tako da to funkcionira - izjavila je.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

*uz korištenje AI-ja



