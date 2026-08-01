Omiljena voditeljica RTL-a Danas, Ana Brdarić Boljat, otvoreno je govorila o teškoj ozljedi, povratku pred kamere, obitelji, poslu i životnim lekcijama
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Voditeljica Ana Brdarić Boljat za 24sata otkrila tajnu sretnog braka: 'Bez politike, molim!'
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Nakon mjeseci rehabilitacije, brojnih terapija i izazovnog oporavka, Ana Brdarić Boljat (46) vratila se ondje gdje se najbolje osjeća - pred kamere. Iako je noga još podsjeti na tešku skijašku ozljedu te i dalje redovito odlazi na fizikalnu terapiju, RTL-ova voditeljica ne skida osmijeh s lica. U velikom intervjuu govori o životu nakon ozljede, lekcijama koje joj je donijelo prisilno mirovanje, povratku na posao i novom pogledu na svakodnevicu.
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