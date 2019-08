Voditeljica Dea skinula je gips nakon 6 mjeseci i pomiče ruku

Srpska voditeljica Dea Đurđević (27), koja je imala prometnu nesreću početkom veljače kada joj je autobus otkinuo ruku odlično se oporavlja. Na društvenim mrežama je s pratiteljima podijelila video u kojem pomiče ruku, što je fanove oduševilo jer su joj komentirali kako se dive njenoj upornosti.

- Veliki si borac. Radujem se svakoj tvojoj pobjedi i želim da te sreća uvijek prati i dragi Bog čuva - napisali su joj.

Istaknula je kako joj u borbi pomažu pozitivne misli. Upravo zato što zna da se ljudi svakodnevno brinu oko raznih problema, često na svom Instagram profilu objavljuje poruke ohrabrenja.

- Bol koju osjećaš danas dat će ti snagu za sutra. To je motivacijska poruka za svakodnevnu bol koju osjećam. Zaista smatram da samo hrabri ljudi mogu pretvoriti bol u snagu i moć - iskrena je bila Dea.

Sredinom lipnja vratila se poslovnim obvezama bez obzira što je još uvijek imala ruku u gipsu. Iako radi Dea se nije u potpunosti oporavila. Još je čekaju terapije i rehabilitacija.