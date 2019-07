Voditeljica Dea Đurđević udaje se za 20 godina starijeg kolegu

Srpska voditeljica Dea Đurđević (27), na koju je naletio autobus i otkinuo joj ruku udaje se za dvadeset godina starijeg kolegu Mladena Mijatovića. Prema pisanju Kurira, par će 'sudbonosno da' reći ovaj vikend u krugu prijatelja i obitelji.

- Dea i Mladen shvatili su kako nemaju potrebe čekati s vjenčanjem. Prije dva mjeseca dogovorili su se kako bi se mogli vjenčati na Dein rođendan. Nakon nesreće, shvatili su koliko se vole i kako je njihova ljubav prava. Ne postoji niti jedan razlog da odugovlače sa svadbom. Dea je oduševljena Mladenovim prijedlogom. Krenuli su s detaljnim pripremama oko duplog slavlja - otkrio je izvor blizak paru u intervjuu za Kurir.

Foto: Instagram

- Početak godine bio je težak. Njih dvoje su se zbog nesreće još više zbližili, a ovom razdoblju koji je bio doista stresan, odlučili su dati novo značenje. Mladen pokušava ispuniti sve Deine želje i ništa mu nije teško. Tjednima se bavi organizacijom, glazbom, dekoracijom, gostima i hranom. Ne želi opterećivati svoju zaručnicu i preuzima sve odgovornosti na sebe. Prvo su planirali da proslava bude privatna, a kasnije su se dogovorili da će na svadbu doći oko 200 ljudi - dodaje izvor. Na vjenčanju će pjevati srpski pjevač Šako Polumenta što je bila Deina velika želja.

Foto: Instagram

Iako se vratila na posao, Dea se nije u potpunosti oporavila, još ju čekaju terapije i rehabilitacija.

- Imala sam mnogo operacija da bih sačuvala život, to su višestruke povrede. Ruka mi je bila amputirana, trtična kost, noga mi je bila paralizirana... Bile su to teške povrede i sve se to može izgurati s osmijehom. Kolege, majka, baka, prijatelji, svi ljudi su mi dali podršku - ispričala je.