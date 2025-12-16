Obavijesti

O VOLJENOJ SESTRI

Voditeljica HRT-a sa suzama u očima rasplakala gledatelje: Božić nosi sjećanja i na gubitke

Piše Stela Kovačević,
Voditeljica HRT-a sa suzama u očima rasplakala gledatelje: Božić nosi sjećanja i na gubitke
Zagreb: HRT-ova voditeljica Nika Marjanović Zulim | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Nika Marjanović-Zulim obratila se gledateljima i uputila emotivnu poruku za blagdane. Prisjetila se svoje sestre Ive koja je lani preminula nakon teške bolesti

Uoči nadolazećih blagdana, HRT-ova urednica i voditeljica Nika Marjanović-Zulim dirljivim je riječima uputila emotivnu poruku gledateljima. Naime, ona je u srpnju 2024. godine izgubila svoju sestru Ivu, poznatu radijsku voditeljicu koja je preminula u 43. godini nakon borbe s teškom bolešću.

Njene riječi ispunjene nostalgijom su gledatelje dovele do suza.

JULIA ROBERTS S HRT-A Nika Marjanović Zulim: Trčim za sestru, dugujem joj neopisivo, nitko me nije poznavao kao ona
Nika Marjanović Zulim: Trčim za sestru, dugujem joj neopisivo, nitko me nije poznavao kao ona

- Božić uvijek nosi raznolike emocije, sjećanja na prošle blagdane, na djetinjstvo, ali i na gubitke… Život je kratak, brzo prolazi, i ne bismo smjeli dopustiti da nas udaljenosti ili nesuglasice učine ljutitima ili inertnima. Božić bi trebao biti vrijeme koje nas povezuje, vrijeme kada opraštamo, zovemo ljude, čak i kad oni nisu zvali nas, vrijeme za okupljanje - rekla je Nika pa se s velikom tugom osvrnula na svoju sestru.

- A koga bih nazvala? Da moram odabrati samo jednu osobu, to bi svakako bila sestra, koja, nažalost, više nije s nama. I da mogu, dala bih sve da je mogu imati ovdje, s nama. A što bih joj rekla? Samo bih je željela zagrliti. To je sve - zaključila je, a suze su joj samo navrle.

HRT-OVA VODITELJICA Nika Marjanović Zulim: 'Moj sin je već navikao da mu često provjeravam zadaću telefonski'
Nika Marjanović Zulim: 'Moj sin je već navikao da mu često provjeravam zadaću telefonski'
Nika Marjanović Zulim omiljeno je voditeljsko lice središnjeg "Dnevnika". U srpnju se za 24sata prisjetila svoje pokojne sestre.

- Sjećanje na sestru zvuči i dalje neprihvatljivo jer je ona meni, u glavi, i dalje tu među živima. Nitko me nije poznavao bolje od nje, a ona je mene naučila da se sve događa uz Božju ljubav. Dugujem joj neopisivo i živim i volim (i) za nju - rekla nam je tada.

