Voditeljica izbora: 'S bliskima nemam živaca pričati o politici'

Već 15 godina bavite se informativnim novinarstvom, no možete li reći kad ste se 'zaljubili' u politiku?

Od malih nogu odrastam u obitelji u kojoj se puno pričalo o politici. Obitelji u kojoj su se pratile Informative emisije. I to ti nekako uđe u krv. Nikad nisam imala dvojbi da je informativna ta.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Je li vam drago što će te voditi ovogodišnje izbore? Imate li tremu?

Ono što je drukčije ovog puta je da nisam u izbornom stožeru nego u studiju. No ni to mi nije strano s obzirom na to da već dulje vrijeme vodim intervjue uživo. A trema!? Uvijek je tu! Da je nema, mislila bih da nešto nije u redu.

Koliko je vaš zadatak zahtjevan, kakve su pripreme, koliko dobro morate znati kandidate?

Svaki program uživo je zahtjevan. Pogotovo kad si u višesatnoj emisiji. Dobro moraš poznavati kandidate. Pripreme su zahtjevne. Ovo je definitivno najluđi period za političkog novinara i ne znam najiskrenije tko mi glavu nosi.

Foto: Facebook

Je li vam teško izvještavati objektivno s obzirom na to da svaki novinar, čovjek ima vlastita politička opredjeljenja?

Nije. Nikad ne želim da moje osobno mišljenje ugrozi profesionalno. No s obzirom na to da već godinama pratim političku scenu, uistinu me teško fascinirati i teško se opredjeljujem za neku političku opciju.

Kako se rješavate stresa? Što vas može motivira?

Stres prestaje kad otvorim vrata stana i dođem kući mužu i kćeri. Grlim svoju Katiju i tako se punim pozitivnom energijom. Obožavam masaže, a i dobar shopping me relaksira.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Jeste li ikad došli kući nakon snimanja rastreseni, puni emocija?

Naravno da je bilo i suza, i smijeha, i neprospavanih noći. Koliko god je posao koji volim, s druge strane itekako iscrpljuje. Na van možda izgleda glamurozno, no tu su rad, trud i nervoza. Uz vrijeme koje nekad curi i koje mi je neprijatelj.

Kako bliski razgovaraju s vama kad ste slobodni, ulazite li u rasprave s njima ili izbjegavate?

Vjerujte mi, nemam živaca voditi žustre rasprave. Nastojim ih izbjeći. Nikad ne raspravljam previše jer ljudi imaju različite percepcije, a istina kakvu ju ja vidim je kompleksnija. Zato je važno kvalitetno i objektivno izvještavati kako bi svi imali pravu sliku.

Foto: Facebook

Koliko vam je suprug potpora u poslu?

Andrija i ja smo prohodali prije nego što sam počela raditi na Novoj TV. Da nemam njega, smirenog i strpljivog, teško da bih mogla raditi ovaj posao.

POGLEDAJTE VIDEO: