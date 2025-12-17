Voditeljica Mia Kovačić o svom jubileju: 'Brzo mi je proletjelo 20 godina pred kamerama'

Prosinac je uvijek hektičan jer budu uvijek završnice kojekakvih projekata, što je iznimno lijepo, ali poslovno je izazovan. No meni bude simpatičan jer je tako od polovice prosinac uvijek rezerviran za sva ta neka slavlja. Tu krene s mojim rođendanom, pa onda Badnjak, Božić, Štefanje, Nova godina... Uglavnom meni jednostavno počinje jedan emotivno dosta ispunjujući period, priča nam Mia Kovačić (43), koja je rođendan proslavila u ponedjeljak.

No osim toga, prosinac je, već tradicionalno rezerviran i za humanitarni koncert “Želim život”, koji Mia vodi već 14. put.

- Točnu brojku uvijek znam jer si zapišem svake godine koju sam haljinu nosila. I onda imam jedan lijepi popis od, evo sad uključujući i ovaj koji će doći, 14 prekrasnih haljina. Generalno, ovaj projekt mi je izuzetno bitan jer znači jednu nadu za sve pacijente i ljude zbog kojih ovo radimo. Znači i nadu da u Hrvatskoj postoji jedan projekt i zaklada koji su toliko transparentni da ljudi vjeruju i svake godine pomažu. Nada da će se to nastaviti i da ćemo imati velike brojke - kaže Mia.

Dodala je kako se nada da neće biti prehladno.

- Nekako, ako se svi stisnu, mislim da će to biti sjajno. Mi u call centru ćemo prenositi tu atmosferu, tako da nas gledatelji mogu pratiti i na malim ekranima - govori voditeljica, koja se veseli završiti godinu na najljepši mogući način.

S obzirom na to da je “Želim život” ispunjen emocijama, pitali smo je kako ostaje profesionalna u emotivnim trenucima.

- Mislim da nije problem u emotivnim trenucima pustiti suzu ili nekoga zagrliti ako vidite da je s druge strane neko izuzetno emotivan. Mislim da je to sve profesionalno - objasnila je Mia. Blagdanski stol je, kaže, mamin i tatin, a ona i sestra dolaze na Badnju večer, nakon što su bile u gradu.

- Hvala Bogu da su tu, da to žele i mogu jer to su najfinije delicije. Uvijek na Badnjak saznam koji je meni i to me uvijek razveseli, to uvijek jedva čekam. S obzirom na to da ne kuham, imam divne ljude, prijatelje, sestru, obitelj, sve koji kuhaju, i onda ja nekako idem po kućama i jedem to sve. Tako da su blagdani super stvar (smijeh) - rekla je voditeljica “IN magazina” i emisije “Startaj Hrvatska”, čije finale gledamo 28. prosinca.

Dodala je da što je starija, više voli poklanjati - i to smisleno, kad zna što nekome treba i što ga veseli.

- Shvatila sam da s godinama mi ljudi gomilamo stvari pa ih se samo želimo riješiti. Ljepše mi je zapravo kad mi netko pokloni trenutak, nego neku fizički opipljivu stvar - otkrila je Mia.

Sve to je, kaže, bit Božića, ali i čovjeka - živjeti u miru sa sobom, u balansu, imati blagost i zračiti time.

- Mislim da je to poanta - biti čovjek. Osvrnuti se oko sebe i vidjeti što sve možeš bolje napraviti, nekome pomoći i biti tu - iskreno nam je ispričala voditeljica koja je diplomirala dizajn na Arhitektonskom fakultetu, ali je svoje zanimanje ipak zamijenila voditeljskim vodama.

- Tako su se karte posložile. Jednostavno, čovjek može planirati i birati, ali možda ga sudbina ili neke više sile odvedu na neki drugi put. Tako je mene to odvelo na televiziju, ali ja sam i dalje u svojem kreativnom poslu, a kreativan je posao i ovaj što se tiče televizije – zaključuje Mia.

Jako se veseli jer će upravo sljedeće godine imati okruglih 20 godina na televiziji.

- To je tako fascinantna brojka pogotovo ako znate da vodite jednu od najdugovječnijih lifestyle emisija na komercijalnoj televiziji. Dakle, tu ništa nije zagarantirano, svaki put se iznova moraš svidjeti ljudima s kojima radiš i koji te gledaju. Teško je uspjeti u ovom poslu, ali ja bih, evo, rekla da je moguće. I da se trud, rad i disciplina na kraju isplate. Ali što god da čovjek radi, mora raditi srcem. Tako nekako i ja to radim - objašnjava Mia.

Prisjetila se i početaka.

- Kad sam krenula na Novu TV, bilo je to na poziv za gostovanje u emisiji 'Red Carpet'. Sjećam se tih prvih dolazaka, bilo mi je to sve nekako zapravo simpatično i spontano. I to su bili ljudi koji nisu zahtijevali od mene da budem nešto što nisam, nego sam zaista došla biti ono što jesam. Nekako sam uz Daniela Delalea, kad smo počeli voditi 'Red Carpet', bila opuštena, zezali smo se i zapravo nisi bio ni svjestan da se to snima i da je to emisija koju poslije ljudi gledaju. Nekako sam potpuno neopterećeno ušla u taj svijet - rekla je Mia.

Dodala je kako je to ono što možda danas fali mladima u javnom prostoru.

- Imala sam tu sreću da sam tako počela i po tome zapravo pamtim prva snimanja. Zapravo je to bila više kao igra i hobi koji su prerasli u to da će uskoro biti 17 godina da vodim 'IN magazin', da sam 20 godina na televiziji. To su sve jubileji koji će biti u sljedećoj godini. A evo sad i 14. godinu zaredom vodim 'Želim život', koji je tu već 20 godina. Tu je i projekt 'Startaj Hrvatska', toliko lijepih sezona - ističe Mia.

Jako je važno imati dobru pripremu i organizaciju za emisiju jer je to, kaže, pola posla.

- Ali u svemu tome treba imati dozu spontanosti, treba reagirati u situaciji. Ako su live emisije - to je nužno, a ako su snimane emisije, opet treba dobra priprema i nekako onda pustiti da na tu dobru pripremu dođe jedan dobar osjećaj, spontanost i svojevrsna igra. Ali ono što je najbitnije u svemu što radiš ako imaš sugovornika je da tog sugovornika opustiš, da se on osjeća sigurno, da ga slušaš i da je on tu bitan, da ego ostane po strani - objasnila je Mia pa dodala:

- Ja bih rekla da imam tu neku crtu da doista mogu opustiti sugovornike i da će mi oni sigurno puno više reći nego možda nekom drugom. I to mi je neki kao, ajmo reći, ‘super power’.

Kao voditeljicu 'Želim život', prvi ćemo put ove godine gledati Anju Alavanju

Jedne sam godine bila u call centru, javljala se na telefon i doživjela tu svečanu atmosferu, taj optimizam koji donosi zaklada koja je spasila živote brojnima i donijela im nadu. Pratila sam i borbu Ane Rukavine te se divila hrabrosti te mlade žene s divnim osmijehom. Čast mi je sudjelovati na ovogodišnjem koncertu kao voditeljica. Ako do jedne osobe dopre informacija o broju telefona koji trebaju nazvati da podupru rad Zaklade, a doprijet će, vjerujem, do mnogih, bit ću zadovoljna. Vidimo se u srijedu, 17. prosinca, na koncertu, rekla je Anja.