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'MUŠKARCI LIJEVO, ŽENE DESNO'

Voditeljica Tatjana Jurić u knjizi progovorila o majci, prekidima veza i za čime iz prošlosti žali

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Voditeljica Tatjana Jurić u knjizi progovorila o majci, prekidima veza i za čime iz prošlosti žali
Foto: Instagram/kerolaychaves
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Tatjana je objasnila kako joj je rečenica iz naslova knjige - Muškarci lijevo, žene desno - jednom prigodom bila upućena i da ju nikako nije mogla razumijeti. Knjigom želi poručiti da postoji odgovornost za izgovorenu riječ

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Radijska i TV voditeljica Tatjana Jurić objavila je knjigu 'Muškarci lijevo, žene desno' u kojoj progovara o odnosima, ranjivosti i iskustvima koja su je oblikovala.  Za portal ShowBuzz kazala je da joj je rečenica 'Muškarci lijevo, žene desno' jednom bila upućena i dugo joj je odzvanjala u glavi te da ju nije mogla shvatiti, no željela je razumijeti odakle izvire.

- U procesu stvaranja knjige, od moje inicijalne želje razumijevanja tuđih postupaka, shvatila sam da mi je važnije razumjeti vlastite reakcije o kojima progovaram u poglavljima svoje knjige. Svako poglavlje također nosi naziv jedne rečenice koja mi je upućena te opisuje zbivanja unutar mene same. Prema mom osobnom viđenju, sve su te rečenice duboko neprihvatljive, osobito kada je u pitanju emotivna izloženost, a ono što sam knjigom željela postići, uz želju da ispričam osobnu priču, bila je poruka da postoji odgovornost svakog pojedinca za izgovorenu riječ, i za djela, kao i to da nužnost za empatijom, razumijevanjem, vrednovanjem i poštovanjem prema drugima nema alternative - kazala je Tatjana. Kada se osvrne unatrag, kaže da ne žali za lekcijama koje je naučila jer one čine naš život i oblikuju nas te da na njima treba biti zahvalan. Komentari na njen život koji je često bio izložen javnosti.

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- Mediji se danas konzumiraju površno, a priča će uvijek biti. Važniji je način na koji svatko od nas živi svoj život i najvažnije je zadržati vlastiti integritet - kaže voditeljica i dodaje da prekide veza ne bi izdvojila kao nešto što ju je definiralo nego je dio života koji svi prolazimo i da od njih ne treba bježati. No, danas je, kaže sretnija no prije 10 godina.

- Itekako. Sa zrelošću dolazi mir, a s mirom dolazi zahvalnost za sve ono što imaš. Kako život ide, shvaćaš da nije poanta opterećivati se onime što si propustio ili što nemaš, već vrednuješ ono što imaš.Tatjana se u knjizi dotakla i bolnog iskustva s majkom koja je oboljela od Alzheimerove bolesti. 

- Nadam se da sam svojoj majci ostala do samoga kraja snaga, iako danas kada razmišljam, mislim da je moja majka snaga bila - upravo meni. Ono što mi je u našem suočavanju s maminom bolešću odmah na prvu bilo jasno jest razumijevanje gdje je moja mama, a gdje počinje njezina bolest. Čak i u onim trenucima kada je Alzheimer bio jači, kada sam sve s čime se mama nosila mogla samo promatrati, osjećati nemoć i limb, bila sam svjesna toga da moja mama daje najbolje što može - kazala je Tatjana i zaključila da upravo takve osobne priče mijenjaju ljude.

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- Ljudi su ti koji čine razliku, ljudi su ti koji nas oblikuju i koji utječu na nas. Osobito kada su u pitanju roditelji i bliski ljudi. Ako dopustimo da nas te priče dodirnu, otvara nam se mogućnost da postanemo bolji ljudi, blaži - zaključila je voditeljica.

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