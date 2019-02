Voditeljica Zrnić: 'Razvod mi je bio poput osobnog bankrota...'

U intervjuu za Gloriu, televizijska voditeljica Tihana Zrnić (39) iskreno je progovorila o razvodu od nogometnog trenera Tomislava Ivkovića (58), za kojeg se tajno udala 2007. godine.

- Shvatila sam da bračne vode nisu za mene, ali savršeno funkcioniramo u ispunjavanju želja i obaveza prema našim curama Luni (13) i Leni (11) i trećoj curi boxerici Šapi koja je moje veliko veselje - ispričala je bivša misica koja se od Tomislava razvela samo dvije godine nakon vjenčanja.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Rastavu morate prihvatiti najprije vi sami ako želite okrenut novu stranicu. To je kao osobni bankrot. Samo se hrabri ustaju iz pepela, nema dobitka bez poraza. Hrabro dalje je jedini put za mene... - dodala je Zrnić koja se odnedavno bavi preuređivanjem i iznajmljivanjem stanova u Zagrebu. U tome su joj pomogli brat blizanac Vedran i šogorica Lana Zrnić koji također iznajmljuju apartmane u centru grada.

- Estetika mi je jako bitna u svakom pogledu, a ovdje sam otkrila i smisao za to. Smisao za dizajn interijera otkrila sam kada sam djeci uređivala sobe, detalji čine razliku i nikako nisam za kopiranje. Uvijek mora biti osobni touch, ali nisam isključiva u stilu - objasnila je bivša televizijska voditeljica koja je prije 20 godina bila Miss Zagreba.

Foto: Tomislav Miletic/Pixsell

- Ha, ha, Miss... Kakva je Tihana bila tada? Mlada, bez filtera, naivna i s puno životnih iluzija. Mogla je pojesti jumbo pizzu. S odmakom od 20 godina osuđena sam na samo dvije, tri kriške - našalila se Zrnić. Prije tri godine, kad su bivšem suprugu Tomislavu nepoznati počinitelji zapalili osobno vozilo, bivša misica je kratko komentirala cijeli razvod.

- To je za mene prošlo svršeno vrijeme. Već me deset godina nema u javnosti i ne znam zašto bi ikoga interesiralo jesam li se razvela ili ne. Nemam namjeru o tome pričati, to je potpuno irelevantno - izjavila je za Story.