Vole partijati: Spremaju se za Ultru, ali i za finale u Moskvi

Plan za dalje! 🇭🇷 Preko Nižnjeg (i Splita) do Moskve! 💪🏻 #ultraeurope2018 #split #summer #party #dance 🎉

A post shared by Tatjana Jurić 🇭🇷 Croatia (@tatjana_juric) on Jun 28, 2018 at 3:53am PDT