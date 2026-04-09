Vraća se Inspektor Rex! Tko je bio vaš omiljeni partner najpoznatijeg policijskog psa?

Kultna kriminalistička serija 'Inspektor Rex', koja je obilježila devedesete i odgojila generacije gledatelja, službeno se vraća na male ekrane. Nova serija pod nazivom 'Rex - Vienna Calling' donosi svježu glumačku postavu, moderniju produkciju i šest dugometražnih epizoda čije je emitiranje najavljeno za 2026. godinu. Produkciju nove sezone preuzeli su austrijski ORF i njemački SAT.1, a glavna uloga povjerena je njemačkom glumcu Maximilianu Brückneru, koji će utjeloviti inspektora Maxa Steinera.

Njegov partner u rješavanju slučajeva bit će inspektor Felix Burger, kojeg glumi Ferdinand Seebacher. Ulogu neustrašivog Rexa preuzima dvogodišnji njemački ovčar Capo. Producenti su najavili da će, unatoč modernizaciji, zadržati prepoznatljivi šarm serije. Gledatelje tako očekuju napeti slučajevi, od bombaške prijetnje u centru grada i spektakularne pljačke dijamanata do bizarnog ubojstva pekara.

Vijest o povratku obradovala je obožavatelje diljem svijeta i potaknula neizbježnu raspravu: tko je bio najbolji Rexov ljudski partner? Od samozatajnog Richarda Mosera do akcijskog heroja Alexandera Brandtnera, svaki je inspektor na svoj način gradio jedinstven odnos s pametnim njemačkim ovčarom.

Originalna serija, 'Kommissar Rex', s emitiranjem je započela 1994. godine i vrlo brzo postala globalni fenomen. Sve 123 epizode iz bečke faze sinkronizirane su na desetke jezika i prodane u gotovo sve zemlje svijeta. Nakon što je 2004. završeno snimanje u Austriji, serija je od 2008. do 2015. godine dobila novi život u Italiji, gdje je Rex rješavao zločine na ulicama Rima.

Foto: United Archives/Impress

Uspjeh Rexa potaknuo je i brojne međunarodne adaptacije. Poljska ima svog 'Komisarza Alexa', Slovačka svog 'Rexa', a kanadska verzija 'Hudson & Rex' postigla je ogroman uspjeh i prodana je u više od 120 zemalja. Sveukupno, franšiza broji nevjerojatnih 750 epizoda. Iako je Rex oduvijek bio glavna zvijezda, srce serije činila je kemija između njega i njegovih ljudskih partnera. Svaka promjena glavnog inspektora bila je velik događaj za obožavatelje.

Richard Moser: Prvi i za mnoge nezamjenjiv

Za većinu gledatelja, Tobias Moretti kao inspektor Richard Moser ostaje jedini pravi Rexov partner. 'Richie' je bio povučeni, ali odlučni detektiv koji se oporavljao od bolnog razvoda. Nakon što je Rexov prvi trener ubijen na dužnosti, Moser ga je usvojio i spasio od uspavljivanja, čime je započelo jedno od najljepših televizijskih prijateljstava. Njihova veza bila je temelj prve četiri sezone, a Moserova šokantna smrt u epizodi 'Moserova smrt' ostaje jedan od najpotresnijih trenutaka u povijesti serije.

Foto: United Archives / kpa

Alexander Brandtner: Akcijski junak novog doba

Nakon Moserove smrti, Rex je pao u depresiju i odbijao je jesti. Iz tuge ga je uspio izvući novi inspektor, Alexander Brandtner (Gedeon Burkhard). Brandtner je bio potpuna suprotnost Moseru - atletski građen, sklon akrobacijama i uvijek spreman na akciju. I sam je u prošlosti izgubio psa u eksploziji, zbog čega je odmah razumio Rexovu bol. Njihov je odnos bio dinamičniji i unio je novu energiju u seriju, a Brandtnerove vratolomije, poput skakanja padobranom s Rexom, postale su legendarne.

Foto: United Archives / kpa

Posljednji bečki tim činili su Marc Hoffmann (Alexander Pschill) i Nikki Herzog (Elke Winkens), jedina žena detektivka u Rexovom timu.

Foto: Profimedia

Nakon njih radnja se preselila u Rim, gdje je Rexov prvi talijanski partner postao šarmantni Lorenzo Fabbri (Kaspar Capparoni).

Foto: Profimedia

Uslijedili su inspektori Davide Rivera i Marco Terzani, koji su zaključili talijansku fazu serije.