Vraća se 'Večera za pet': Kuhat će umirovljeni branitelj, frizer osebujnog stila, njegovateljica

Prvi tjedan novih epizoda omiljenog kulinarskog showa gledatelje vodi u Županju i njenu okolicu, gdje će se za glavnu nagradu i titulu najboljeg kuhara natjecati domaćica Sandra Landekić, umirovljeni branitelj Nenad Kračun, radnik u drvnoj industriji Zlatko Nikolić, frizer Goran Levar te njegovateljica Željka Blaževac.

Sandra Landekić, supruga i majka dvije male kćerkice, otvorit će novi tjedan 'Večere za 5' u mjestu Vrbanja. U show se prijavila zbog ljubavi prema kuhanju i želji za upoznavanjem novih ljudi. U kuhinji je organizirana i uredna te najčešće priprema jela kojih se zažele njeni ukućani. Ipak, priznaje kako je njoj omiljena talijanska kuhinja, a omiljeno jelo su joj lazanje. U slobodno vrijeme rad slika i izrađuje figurice od gipsa.

Drugi dan u Županji će kuhati umirovljenik Nenad Kračun, koji se u show prijavio na nagovor kćeri. Za sebe kaže da je jednostavan, veseo, komunikativan, društven, ali ponekad brzoplet i naivan. Slobodno vrijeme najradije provodi s unukom i u svom KUD-u 'Kristal Sladorana Županja' čiji je član već duže od dvadeset godina. Preferira tradicionalnu kuhinju, a kako je podrijetlom Zagorac, nerijetko sprema upravo zagorske specijalitete.

U srijedu će u Gunji kuhati Zlatko Nikolić, inače zaposlen u drvnoj industriji, a u slobodno vrijeme snimatelj i fotograf na svadbama i feštama. Za sebe kaže da je jednostavan, veseo i vrijedan. Uglavnom priprema tradicionalna slavonska jela, a omiljeno jelo mu je kotlovina. Priznaje kako nije veliki ljubitelj povrća, ali smatra da bi, nakon što isproba neka nova jela, možda mogao promijeniti mišljenje. Vatreni je navijač NK 'Dinamo' i priznaje kako se, iako je inače smirena osoba, tijekom gledanja utakmica nerijetko nervira i burnije reagira.

Frizer osebujnog stila Goran Levar opisuje se kao komunikativan, otvoren, iskren i ponekad tvrdoglav. U slobodno vrijeme voli se rolati i provoditi vrijeme sa svojim psima ili otići na vikendicu gdje nerijetko priprema roštilj ili peku za obitelj i prijatelje. Preferira modernu kuhinju i najčešće priprema piletinu s curryjem, sushi, teletinu ili svinjetinu, a omiljeno jelo mu je zapečeni gulaš. Dekoracija jela i stola iznimno mu je bitna te priznaje kako se zna zbuniti ako ga netko ometa tijekom kuhanja. Goran će ekipu u četvrtak ugostiti u mjestu Bošnjaci.

Njegovateljica Željka Blaževac zatvorit će tjedan u mjestu Gradište. Na prijavu u emisiju odlučila se na nagovor kolege, a i zato što jako voli kuhati. Kaže da je jako kreativna, komunikativna, iskrena, vrijedna, ponekad tvrdoglava i dosta uporna. Uglavnom priprema tradicionalna jela poput sarme, čobanca i raznih slastica, a takva jela i najviše voli jesti. Kao omiljena posebno ističe čobanac, salenjake i mađaricu. Kaže da je jako precizna kod pripreme jela i priznaje kako voli sama biti u kuhinji, ne voli da joj netko smeta i ometa ju tijekom kuhanja.

