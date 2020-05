Vrag doista nosi Pradu: Anna je odvratna prema radnicama

Moja priča je bajka, a u svakoj bajci ima mračnih događaja, kaže André Leon Talley, donedavno desna ruka Anne Wintour (70), glavne urednice američkog modnog magazina Vogue.

U autobiografiji “The Chiffon Trenches”, koja je upravo objavljena, opisao je Wintour kao hladnu i proračunatu šeficu koja je povrijedila mnoge suradnike i uništila karijere mnogobrojnim dizajnerima.

Foto: Instagram

- Ova biografija je moja istina, moj doprinos modnom svijetu i kako sam taj svijet promijenio. I pišem o tome kako je Anna cijenila i podcijenila moj rad. Imam 71 godinu i napisao sam svoju istinu - kaže Talley.

Prvi je dobio intervju s Michelle Obama kad je postala prva dama Amerike, kućni je prijatelj s mnogim slavnim modnim dizajnerima iz cijelog svijeta i jedini koji je imao hrabrosti Anni Wintour reći da joj neka haljina loše stoji.

Foto: Instagram

- Naravno, nikad nisam bio bezobrazan i rekao joj ‘izgledaš grozno u toj haljini’. Samo bih je pitao ‘O, pa tko ti je to napravio?’. Obrve bi se podigle do stropa, a onda bi nastala tišina - prisjeća se bivši kreativni direktor i jedan od urednika Voguea. I u svojim tekstovima Talley je njegovao prepoznatljivi stil. Dok su se drugi modni novinari uglavnom držali elegantne dosade, Talleyeve kritike bi odjekivale nakon svake modne revije ili gala zabave. To više je njegova biografija izazvala golem interes javnosti jer je u knjizi opisao Wintour kao okrutnu i bezosjećajnu osobu.

- Mnogima je nanijela velike emocionalne ožiljke. I još gore - ona nikad nije gajila strast prema odjeći. Ona se brinula samo o moći i zato se tako dugo drži te pozicije čelne osobe Voguea, jer zna da više od bilo koga na svijetu može stvoriti ili uništiti karijeru svakog dizajnera - piše Talley, koji je sigurno bio svjestan da će njegova biografija izazvati pravi potres u svijetu mode, iako to sam ne želi priznati.

Foto: Isabel Infantes/Press Association/PIXSELL

- Jedan od urednika moje biografije, nakon što je pročitao rukopis, nazvao me i pitao: ‘Mislite li da će nakon ove knjige Anna Wintour ikad više htjeti s vama razgovarati?’. Odgovorio sam mu da sam siguran da hoće. Zašto ne bi? Podsjetio me da sam, između ostalog, napisao da ona nije sposobna za ‘jednostavnu ljudsku dobrotu’. Ali ja vjerujem u ljude i smatram da za svakog uvijek ima nade - odgovara cinično Talley.

Suradnja između Wintour i Andréa Leona Talleya prestala je 2018., nakon što je otkrio da on više neće raditi intervjue na crvenom tepihu na godišnjoj Met Gala priredbi, niti za Vogueov podcast. Na Met Gala zamijenila ga je Liza Koshy, mlada YouTube zvijezda.

Foto: John Nacion/PA Images/PIXSELL

- Ona sigurno nema pojma što je to povratak Balenciaginih martingale kaputa. Što ta mlada talentirana djevojka može ponuditi Vogueovoj publici - pita se Talley aludirajući na jedinstveni rad Cristóbala Balenciage, koji je od odjeće radio prave umjetničke skulpture. Talley se u moćnoj izdavačkoj kući Condé Nast zaposlio prije 40 godina. Tamo je proveo cijeli radni vijek.

- Imao sam 21 godinu kad su mi ponudili posao u Vogueu, a kad sam im s vremenom rekao da imam doista malu plaću, odgovorili su mi: ‘Većina ljudi koji rade u Vogueu ima i privatni biznis’.

Foto: PA/Pixsell

Talley nije imao. Odgajala ga je baka koja je bila sluškinja u Durhamu u Sjevernoj Karolini, a kad je počeo raditi kao novinar, jedva si je mogao priuštiti svaki dan obrok. Desetljećima je bio jedini Afroamerikanac u uredničkoj postavi Voguea, a tek kasnije su se pojavili i Michael Roberts kao modni ilustrator i dizajner u Vanity Fairu ili pak Robin Givhan - koja je ujedno jedina modna novinarka i urednica Washington Posta koja je ikada dobila Pulitzerovu nagradu.