'Vrag nosi Pradu 2' pokorio kino blagajne odmah prvog vikenda

Dugo očekivani nastavak kultne komedije iz 2006. godine, "Vrag nosi Pradu 2", konačno je stigao u kina 1. svibnja i odmah dokazao da se čekanje isplatilo. Film, koji ponovno okuplja originalnu zvjezdanu postavu predvođenu Meryl Streep i Anne Hathaway, postigao je izvanredan uspjeh na kino blagajnama već u prvom vikendu, potvrđujući status jednog od najočekivanijih filmskih događaja 2026. godine.

Nastavak je doslovno poharao svjetske kino blagajne, ostvarivši impresivnu zaradu od 233,6 milijuna američkih dolara na globalnoj razini tijekom prvog vikenda prikazivanja. Od toga je čak 77 milijuna dolara zarađeno na domaćem, američkom tržištu, dok je na međunarodnim tržištima film zaradio dodatnih 156,6 milijuna dolara. Ovi su podaci posebno impresivni kada se usporede s originalnim filmom iz 2006. godine, koji je u svom prvom vikendu u Americi zaradio 27,5 milijuna dolara.

Uspjeh je bio dovoljan da s vrha ljestvice gledanosti svrgne biografski film o Michaelu Jacksonu, "Michael", koji je u svom drugom tjednu prikazivanja zaradio 54 milijuna dolara, kako prenosi People. Iako je "Vrag nosi Pradu 2" ostvario ogroman uspjeh, još uvijek zaostaje za najvećim hitovima godine u Sjevernoj Americi. Trenutno najuspješniji film 2026. godine je "The Super Mario Galaxy Movie", a slijede ga "Project Hail Mary" s Ryanom Goslingom u glavnoj ulozi te Pixarov animirani film "Hoppers".

Radnja filma smještena je dvadeset godina nakon događaja iz prvog dijela i prati omiljene likove u potpuno novim životnim okolnostima. Meryl Streep (76) vraća se u ulozi legendarne urednice Mirande Priestly, koja se sada suočava s najvećim izazovom svoje karijere: propadanjem tiskanih medija i pokušajem da časopis Runway održi relevantnim u digitalnom dobu. S druge strane, Andrea "Andy" Sachs (Anne Hathaway), sada nagrađivana novinarka, iznenada dobiva otkaz u novinama.

Sudbina je ponovno spaja s Mirandom kada prihvati ponudu da postane nova urednica reportaža u Runwayu. Njihov ponovni susret komplicira činjenica da njihova bivša kolegica Emily Charlton (Emily Blunt) više nije samo asistentica. Emily je u međuvremenu postala moćna izvršna direktorica u Dioru, luksuznoj grupaciji o čijem oglašavanju *Runway* očajnički ovisi, što stvara novu i napetu dinamiku između triju žena.

Jedan od ključnih razloga za veliko zanimanje publike jest povratak cijele originalne glumačke četvorke. Uz Meryl Streep, Anne Hathaway i Emily Blunt, svoju je ulogu ponovio i Stanley Tucci kao nezamjenjivi Nigel. Okupljanju se pridružila i ekipa iza kamere, s redateljem Davidom Frankelom i scenaristicom Aline Brosh McKenna, koji su zaslužni i za uspjeh prvog filma, osiguravajući tako da nastavak zadrži duh i humor originala.

Glumačkoj ekipi pridružila su se i brojna poznata imena. Kenneth Branagh glumi Mirandinog supruga, dok se Lucy Liu i Justin Theroux pojavljuju u ulogama slavnog para koji prolazi kroz buran razvod. Među novim zaposlenicima *Runwaya* ističu se Simone Ashley, Caleb Hearon i Helen J. Shen, dok se u sporednim ulogama pojavljuju B.J. Novak i Patrick Brammall. Prve kritike filma uglavnom su pozitivne. Kritičari hvale glumačke izvedbe, posebno onu Meryl Streep, kao i duhovite dijaloge. Ipak, neki recenzenti ističu kako se film previše oslanja na nostalgiju i ponavlja narativnu strukturu originala. Film je opisan kao "legacy sequel", odnosno naslijeđeni nastavak, koji uspješno istražuje kako se naslijeđe likova i medijski krajolik mijenjaju s protokom vremena.

*uz korištenje AI-ja

