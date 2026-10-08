Marija Zadravec, najpoznatija hrvatska glumica za odrasle, nastavlja suradnju s kultnim Vatrogascima. Zajedno stižu u zagrebački Boogaloo
VRUĆA NOĆ
Vratila se Sweet Mery: Evo s kim nastupa u Zagrebu
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Marija Zadravec (31), međimurska glumica za odrasle poznata pod umjetničkim imenom Sweet Mery, na svom je facebook profilu otkrila kako ima novu suradnju s kultnim bendom Vatrogasci. Nakon što su snimili zajedničku pjesmu, čuveni glazbeni satiričari i poduzetna Međimurka nastupit će uživo u zagrebačkom Boogaloou 7. studenog, povodom fešte za Martinje.
Najavila je i posebno iznenađenje na pozornici, bez dodatnih detalja. Bend poznat po satiričnim obradama velikih hitova i Zadravec snimili su prije nekoliko mjeseci pjesmu 'Zdravo, Marijo'.
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