Vratila se Sweet Mery: Evo s kim nastupa u Zagrebu

Marija Zadravec (31), međimurska glumica za odrasle poznata pod umjetničkim imenom Sweet Mery, na svom je facebook profilu otkrila kako ima novu suradnju s kultnim bendom Vatrogasci. Nakon što su snimili zajedničku pjesmu, čuveni glazbeni satiričari i poduzetna Međimurka nastupit će uživo u zagrebačkom Boogaloou 7. studenog, povodom fešte za Martinje.



Najavila je i posebno iznenađenje na pozornici, bez dodatnih detalja. Bend poznat po satiričnim obradama velikih hitova i Zadravec snimili su prije nekoliko mjeseci pjesmu 'Zdravo, Marijo'.