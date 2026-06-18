Vratila se u grad koji joj je obilježio život! Amra Džeko iz Los Angelesa bodri 'Zmajeve'

Ponosno i hrabro. Volim te BiH, poručila je Amra Džeko iz Los Angelesa uoči utakmice Bosne i Hercegovine protiv Švicarske. Društvo joj je pravila sestra Samra. Navijačka atmosfera u Los Angelesu traje već danima. Ranije je privukla pažnju majicom s natpisom 'I am from Bosnia, take me to America', stihom iz pjesme Dubioze Kolektiv, koji je posljednjih tjedana postao simbol bosanskohercegovačkih navijača na Svjetskom prvenstvu.

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Povratak u Los Angeles za Amru ima posebno značenje jer je upravo ondje gradila svoju karijeru. Manekenski put započela je sa samo 16 godina pobjedom na natjecanju 'Metropolitan Top Model', koja ju je iz Sarajeva odvela u Pariz, a potom i u Los Angeles. Nekoliko godina kasnije odlučila je s kćeri Sofijom preseliti se u Ameriku i ondje okušati sreću u svijetu mode i glume. Kasnije je priznala da počeci nisu bili nimalo laki. Prisjetila se snimanja glazbenog spota koje je trajalo 18 sati i iscrpljujućeg umora zbog kojeg je nerijetko preispitivala svoju odluku. Ipak, odustajanje nikad nije bilo opcija.

- U takvim trenucima bih se samo sjetila svoje majke koja je bila sama s dvije djevojčice. Čistila je po tuđim kućama da sestra i ja ne bismo oskudijevale. I sada kada se sjetim te njezine jačine i snage, mogla bih zaplakati - ispričala je Amra.

Trud se na kraju isplatio, u Los Angelesu je ostvarila i zapažene uloge u popularnim serijama 'Entourage' i 'CSI: NY'. Danas su Amra i Edin Džeko jedan od najpoznatijih parova u Bosni i Hercegovini. Zajedno su od 2011., a vjenčali su se 2016. godine. Imaju četvero djece, kćeri Unu, Daliu i Hanu te sina Danija, dok Amra iz prvog braka s poduzetnikom Vladimirom Vićentijevićem ima i kćer Sofiju.