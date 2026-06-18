Obavijesti

Show

Komentari 1
EMOTIVAN POVRATAK

Vratila se u grad koji joj je obilježio život! Amra Džeko iz Los Angelesa bodri 'Zmajeve'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Vratila se u grad koji joj je obilježio život! Amra Džeko iz Los Angelesa bodri 'Zmajeve'
6
Foto: Instagram

Los Angeles za suprugu Edina Džeke nije samo domaćin Svjetskog prvenstva, već i grad u kojem je gradila manekensku i glumačku karijeru

Admiral

Ponosno i hrabro. Volim te BiH, poručila je Amra Džeko iz Los Angelesa uoči utakmice Bosne i Hercegovine protiv Švicarske. Društvo joj je pravila sestra Samra. Navijačka atmosfera u Los Angelesu traje već danima. Ranije je privukla pažnju majicom s natpisom 'I am from Bosnia, take me to America', stihom iz pjesme Dubioze Kolektiv, koji je posljednjih tjedana postao simbol bosanskohercegovačkih navijača na Svjetskom prvenstvu.

Foto: Instagram

Povratak u Los Angeles za Amru ima posebno značenje jer je upravo ondje gradila svoju karijeru. Manekenski put započela je sa samo 16 godina pobjedom na natjecanju 'Metropolitan Top Model', koja ju je iz Sarajeva odvela u Pariz, a potom i u Los Angeles. Nekoliko godina kasnije odlučila je s kćeri Sofijom preseliti se u Ameriku i ondje okušati sreću u svijetu mode i glume. Kasnije je priznala da počeci nisu bili nimalo laki. Prisjetila se snimanja glazbenog spota koje je trajalo 18 sati i iscrpljujućeg umora zbog kojeg je nerijetko preispitivala svoju odluku. Ipak, odustajanje nikad nije bilo opcija.

- U takvim trenucima bih se samo sjetila svoje majke koja je bila sama s dvije djevojčice. Čistila je po tuđim kućama da sestra i ja ne bismo oskudijevale. I sada kada se sjetim te njezine jačine i snage, mogla bih zaplakati - ispričala je Amra.

NAJVEĆE NAVIJAČICE FOTO Upoznaje BiH ljepotice: 'Zmajevi' ljube zgodne dame...
FOTO Upoznaje BiH ljepotice: 'Zmajevi' ljube zgodne dame...

Trud se na kraju isplatio, u Los Angelesu je ostvarila i zapažene uloge u popularnim serijama 'Entourage' i 'CSI: NY'. Danas su Amra i Edin Džeko jedan od najpoznatijih parova u Bosni i Hercegovini. Zajedno su od 2011., a vjenčali su se 2016. godine. Imaju četvero  djece, kćeri Unu, Daliu i Hanu te sina Danija, dok Amra iz prvog braka s poduzetnikom Vladimirom Vićentijevićem ima i kćer Sofiju.

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Sjećate se Ive, Ćorlukine bivše? Njeno je ime tetovirao pa skidao, sad je neprepoznatljiva
FATALNA LJUBAV

Sjećate se Ive, Ćorlukine bivše? Njeno je ime tetovirao pa skidao, sad je neprepoznatljiva

Ljubavna priča našeg tada mladog nogometaša Vedrana Ćorluke i studentice Ive Buzov započela je 2007. godine, a par je prekinuo nakon tri godine veze. Mnogi još pamte tetovaži Ivina imena i datuma rođenja na Ćorlukinoj šaci koju je kasnije laserski skinuo...
Severina u visokom društvu i visokim potpeticama gledala utakmicu protiv Engleza
U AMBASADI

Severina u visokom društvu i visokim potpeticama gledala utakmicu protiv Engleza

Severina je utakmicu Hrvatske i Engleske pratila u rezidenciji britanskog veleposlanika te sve podijelila s pratiteljima na društvenim mrežama
Knoll se nauljila za Englesku, evo u kakvim je izdanjima navijala na prvenstvima
NAJSEKSI OUTFIT DOSAD

Knoll se nauljila za Englesku, evo u kakvim je izdanjima navijala na prvenstvima

Najpoznatija hrvatska navijačica na svom je četvrtom prvenstvu zablistala u minijaturnom topu koji je jedva obuzdao njene grudi. Na tribinama svi su gledali samo u nju...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026