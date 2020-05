Vrećo 'uskočio' u traperice pa otkrio kako je spao na 60 kila

Kralj sevdaha Božo Vrećo (36) nerijetko nosi suknje i haljine, a s njima kombinira i cipele s potpeticom. Zbog svog istančanog modnog stila često privlači pozornost na zagrebačkim ulicama.

Foto: Mladost Kaštela

Sada je za promjenu 'uskočio' u hlače pa se na društvenim mrežama pohvalio kako je opet došao na svoju kilažu. Objavio je fotografiju i napisao opis:

- Opet sam na svojoj kilaži - 60 kilograma. Hlače rijetko nosim, ali ove mi super stoje. Znate, kad imate one jedne omiljene hlače pa ih svuda nosite. Meni su to ove. Ako se pitate što jedem, to je bijela riba svaki dan. I vježbam koliko mogu. Teretana će to sve još utegnuti.

Foto: Instagram

Njegovi pratitelji pohvalili su mu liniju u komentarima.

- Odlično, super izgledaš - pisali su mu.

Foto: Mladost Kaštela

Vrećo se inače voli isticati svojim stilom, a to mu često polazi za rukom. Jednom je prilikom rekao kako je uvijek bio drugačiji od ostalih. Doduše, zbog toga mu je teško odrastati u sredini koja ne prihvaća ljude kao takve. Virtuoz sevdaha iz Foče u BiH na nagađanja o seksualnoj orijentaciji diplomatski kaže kako nije ni muškarac ni žena nego čista sloboda.

Foto: Mladost Kaštela

Glazbenik je ostao bez oca kad mu je bilo pet godina, a majka, koja ga je odgojila u maniri gospodina i bez predrasuda, najveća mu je inspiracija i muza. Božo ne žali što nema nikakvo glazbeno obrazovanje, a samoukost ne vidi kao manu nego prednost.

