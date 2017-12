Vrijeđa me što Harry priča da moja kći nikad nije imala obitelj

Bilo je zabavno družiti se s obitelji. Meghan je odradila sjajan posao. Moji su je odlično prihvatili, mi smo obitelj koju nikad nije imala, rekao je princ Harry (33) nakon ovogodišnje Božićne ceremonije gdje se njegova odabranica Meghan Markle (36) prvi put pojavila uz kraljevsku obitelj.

Foto: Instagram

Na tu prinčevu izjavu prva se oglasila uvrijeđena polusestra.

- Odrasla je u velikoj obitelji koja je uvijek bila tu za nju. Nitko nije bio otuđen. Ona nije imala vremena za nas - napisala je na društvenoj mreži Samantha koja želi napisati knjigu u Meghaninom životu.

U međuvremenu se javio Meghanin polubrat Thomas Markle Junior (51). On tvrdi da je i njihov otac Thomas (72) jako povrijeđen.

Foto: NGRE Meghanin otac Thomas Markle

- Svi smo u šoku. Meghan je kod mene provodila Božić. Skupila se cijela obitelj, stalno smo bili zajedno. Ne razumijem što Harry govori - izjavio je Thomas Junior.

Dodao je da su pokušali što više vremena provoditi skupa iako nisu živjeli zajedno. Tvrdi kako je otac sve podredio Meghan. Thomas nije pričao s glumicom šest godina, a poziv na vjenčanje ne očekuje.

Foto: Joe Giddens/Press Association/PIXSELL

- Ako želi pozvat će me, zna gdje sam. To je na njoj, volio bih vidjeti svoju sestricu koju će cijeli svijet gledati u vjenčanici. Ako je otac ne želi otpratiti do oltara, onda bih ja to volio učiniti - zaključio je.