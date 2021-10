Vijest da je glumac Alec Baldwin (63) pucajući iz filmskog oružja na setu filma ubio snimateljicu Halynu Hutchins (42) i ranio redatelja Joela Souzu (48) šokirala je javnost. Iako je ovoga puta riječ o tragičnoj nezgodi, uz Alecovo ime godinama su se vezali skandali.

Glumac poznat je po svojoj temperamentnoj i teškoj naravi, što je prvi put došlo na vidjelo 1995., kada je uhićen nakon što je navodno udario fotografa, koji je snimao njegovu tadašnju suprugu, glumicu Kim Basinger (67) i njihovu kći Ireland (25).

Mnoge je šokirala i njegova glasovna poruka koja je 2007. procurila u javnost. U snimci se moglo čuti kako Baldwin 11-godišnju Ireland naziva 'bezobraznom, nepromišljenom malom svinjom'.

2011. posada ga je izbacilo iz aviona jer je uporno odbijao prestati igrati igricu na mobitelu. Iz aviokompanije su naveli kako je Baldwin prema posadi bio jako bezobrazan te ih nazivao pogrdnim i uvredljivim imenima.

U sljedeće dvije godine ponovno se sukobio s fotografima i to dva puta. Iako tada nije bilo fizičkog nasilja, Baldwin je navodno fotografa prozvao 'pederom'. On je to poricao i tvrdio da nije iskoristio tu riječ nego neku sličnu.

Međutim, nakon toga su mu ukinuli talk-show 'MSNBC'. Godinu nakon, njegovu suprugu Hilariju (37) optužili su da je objavljivala Twitter statuse za vrijeme sprovoda Jamesa Gandolfinija.

- Netko je napisao da je moja žena tvitala sa sprovoda. To nije istina, ali ja ću tvitati s tvog sprovoda - napisao je na Twitteru Baldwin.



2014. uhitili su ga zbog agresivnog ponašanja prema policajcu koji ga je opomenuo jer je vozio bicikl u pogrešnom smjeru. 2016. ponovno mu je bio na meti fotograf koji je snimao njegovu suprugu.

- Smeće jedno, začepi! Kloni se moje supruge, je li ti jasno? - vikao je Alec na fotografa, unoseći mu se u lice. Posljednji put je uhićen 2018. nakon što je navodno udario muškarca u svađi oko parkirnog mjesta.

