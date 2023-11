Vrijeme je! Kraljica Božića izašla je iz leda i najavila nadolazeće blagdansko doba svojim hitom

Pjevačica Mariah Carey (54) tradicionalno je najavila početak božićnog doba, dan nakon Noći vještica. 'Vrijeme je', kratko je poručila u videu na TikToku.

Ove se godine 'kraljica Božića', kako su ju prozvali obožavatelji, 'odmrznula' točno u ponoć 1. studenog. Na početku videa prikazan je strogo čuvani trezor. Iznad njega je bio sat koji je odbrojavao sekunde do dugoiščekivanog dana.

Foto: TikTok

Kad je sat pokazao ponoć, vrata su se otvorila i pokazala 'zaleđenu' Mariah.

Foto: TikTok

Ljudi u strašnim maskama iskoristili su brojne alate kako bi odmrznuli led, a Mariah ga je na kraju u potpunosti otopila svojim visokim glasom. Na sebi je, naravno, imala kostim Bake Mraz. Tada je zasvirala i svima dobro poznata pjesma 'All I Want For Christmas is You'.

Foto: TikTok

Video je u samo pet sati pogledan više od 10 milijuna puta, a skupio je i 2.5 milijuna lajkova. Pratitelji nisu mogli sakriti svoje oduševljenje. 'Ovo sam čekala cijelu godinu', 'Kraljica Božića je vani', 'Ovo mi je najdraži dio Noći vještica', samo su neki od komentara.

Inače, božićna pjesma 'All I Want For Christmas is You' snimljena je 1994. godine, a i danas je jedna od najslušanijih pjesama tijekom božićnog vremena.