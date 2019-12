Vrtjeli smo milijune pa propali, bit ćemo uskoro sala za svadbe

U velikom istraživačkom serijalu 24sata otkrivamo sve tajne noćnog života u Hrvatskoj. Kako napraviti profitabilan lokal, koliko se može zaraditi, koliki su honorari za pjevače, kako se nose s inspekcijama i policijom otkrili su nam vlasnici naših najpoznatijih klubova.

- To je surova borba za opstanak. Za otvoriti klub od 500 kvadrata, bez ikakvog programa i zaposlenika, treba vam minimalno milijun eura - rekao nam je poznati zagrebački ugostitelj Nenad Šepak. Dok su se u Saloonu okupljale poznate face i partijale do jutra, na drugom kraju grada, tamo negdje na izlasku, nicala je nešto drugačija priča.

Noćni klub “Kod Mome” često je bio posljednja postaja u izlascima Zagrepčana i onih iz okolnih mjesta, a vlasnik Momčilo Jović za potrebe kluba nabavio je vuka, zbog čega su dolazili i oni nezainteresirani za ovu vrstu glazbe. I trik s vukom je upalio, a “Kod Mome” se “hodočasti” i 35 godina kasnije. Tu je i druga strana priče, ona inspektora i Porezne uprave, koji gazde love u prekršajima. Od 188 klubova, koliko ih se nadziralo od početka 2019. do kraja rujna, kod njih 127, dakle više od dvije trećine, utvrđene su nepravilnosti.

Horde ušminkane mladeži prošlog desetljeća marširale su zagrebačkim Jarunom od kluba do kluba. Jarun je tad vrvio životom, a u najbolji provod u metropoli dolazili su i iz Slovenije, Austrije, pa i iz Beograda. Danas na Jarunu ne radi niti jedan klub. Zamro je noćni život. Mrtvilu se nije uspio othrvati ni Gallery.

- Sve je krenulo nizbrdo kad su se sva dva jarunska kluba zapalila i kad su u gradu odlučili da se oko jezera može voziti samo u jednom smjeru. Klub smo uspijevali puniti samo skupim eventima, koji se nikako nisu isplatili. Nažalost, sve smo probali, no i Gallery se ugasio. Od jeseni će to biti sala za vjenčanja – priča nam otvoreno suvlasnik sad ugašenoga kluba Mirko Šepak (38).

Foto: Marijan Delija/PIXSELL

U vrijeme kad su Hrvati počeli grcati u dugovima i boriti se s gospodarskom krizom, Gallery je cvao.

- Preuzeli smo klub 2007., a kroz godinu dana to je bila zaista jedna od top noćnih destinacija. Jarun je funkcionirao zbog svih klubova na tako malome mjestu jer su se gosti samo prošetali u drugi klub ako im nešto nije godilo. Kasnije nitko nije htio vozikati se pola noći oko jezera za provod koji možda ne priželjkuju. Malo po malo, gosti su se razbježali i danas smo tu gdje jesmo – kaže Šepak, koji je završio za ugostitelja, ali i gimnaziju te kriminalistiku.

Oduvijek je u ugostiteljskim vodama, u koje je ušao s ocem i bratom, no unatoč tom iskustvu klubu na Jarunu nije bilo spasa. S obzirom na to da hrvatsku trese izborna groznica, pitali smo ga koji su političari najviše izlazi kod njih i kako su se zabavljali.

- Njih kod nas nije bilo jer je to bila previše frekventna destinacija, a oni se ne voli na takav način eksponirati – kaže Šepak. Galleryjem je uglavnom odzvanjala strana glazba, a domaća bi se čula tek na privatnim eventima koje su organizirala pojedina poduzeća. Noć koju nikad neće zaboraviti jest ona u kojoj je jedan od najvećih atletičara svih vremena, Usain Bolt, glumio DJ-a.

Foto: PIXSELL

- Imali smo after party nakon Hanžeka. Bolt je zatražio sam da pušta glazbu. Pokazao se izvrsnim i digao atmosferu. Očito je za to bio spreman. Bila je to luda noć – prisjeća se Šepak. A te večeri 2011. Bolt je vrtio hitove 50 Centa, Snoop Dogga, Buste Rhymesa... dok su kolege s atletskih borilišta razgibavali u ritmu bokove. Zabava pod Usainom trajala je do tri ujutro.

- Posebno su mi se u sjećanje urezale noći kad je Jarun bio toliko pun da se po tri sata izlazilo s jezera. Po 10.000 ljudi znalo je šetati uz jezero. Takvu sliku više nikad nećemo vidjeti – rekao je.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

U Galleryju, ističe, nikad nije bilo ekscesnih situacija.

- Sve su pod kontrolom držali zaštitari – dodaje Šepak.

Srijeda, petak, subota i nedjelja bili su krcati gostima. Svih tih dana ni vlasnici klubova nisu oka sklopili, no Šepak kaže da im se itekako isplatilo. U zadnje vrijeme, dodaje, bez jakoga koncerta, teško ih je bilo privući u klub. U zlatna jarunska vremena plesačice Colonije ondje su vježbale plesne korake.

- Nastupale su kod nas četiri-pet godina kad nisu imale gaže s Colonijom. Uz njih je zabava bila zagarantirana. Lijepo se sjećati tih vremena – zaključio je.

Od 2020. veslačima, biciklistima i rolerima jarunski mir remetit će tek nečija svadba ili proslava krštenja. Više nikome tko uživa u noćnim izlascima neće biti važno vozi li se Jarunom u oba ili jednom smjeru. Neće se voziti...

