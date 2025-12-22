Vrtoglava cifra! Poznato koliko će Zdravko Čolić zaraditi od čak četiri koncerta u Sarajevu

Zdravko Čolić je, nakon četiri koncerta u Sarajevu zakazana za 27. i 28. ožujak te 4. i 5. travanj iduće godine, uprihoditi oko 500.000 eura samo od sponzorskih ugovora, javlja Dnevni avaz.

Za taj je portal progovorio jedan bosanski menadžer koji je htio ostati anoniman. Kako je naveo, organizacija koncerata se planirala još ljetos, no to se nije realiziralo. Istaknuo je i kako sva sredstva od sponzora idu Čoliću.

Koncert Zdravka ÄoliÄa u puskoj Areni | Foto: Dusko Marusic/PIXSELL, Reuters

- Sponzori se stalno javljaju i Čola će od njihovih ulaganja zaraditi najmanje pola milijuna eura. Organizacija ovakvog događa nosi svoje troškove, ali na kraju se sve višestruko isplati - rekao je menadžer.

Interes publike za koncerte je velik - prvi koncert je rasprodan gotovo odmah, što je motiviralo organizatore da dodaju i drugi koncert, koji je također rasprodan.

Foto: Dario Horvat

U samo nekoliko dana je rasprodan i treći koncert, nakon čega je dodan i četvrti.