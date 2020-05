Vruća tajna lijepe Ive: Snimila je u mladosti golišave fotke...

Nakon razvoda od umirovljenog nogometaša Jerka Leke (40) prije dvije godine, bivša zagrebačka manekenka Iva Šarić (31) opet žari i pali. Modne je piste i poziranje pred objektivima nekadašnja manekenka zamijenila majčinskim obavezama.

Premda se i dalje brižno brine o sinovima, Iva se ipak nakon razvoda vratila noćnim izlascima i provodima u društvu najmilijih. Kako doznajemo, nogometaš Dinama Bruno Petković (25) nije prvi s kojim su je u zadnje vrijeme viđali u društvu. S Dinamovim adutom prvo je zamijećena u poznatom restoranu, a drugi put uhvaćeni su u druženju na intimnoj večeri.

Prijatelji atraktivne Zagrepčanke spekuliraju kako je za Petkovića veže nešto više od prijateljstva kakvo je donedavno njegovala sa sinom hercegovačkog poduzetnika. Bivša manekenka i bogati nasljednik provodili su se u dva ujutro u zagrebačkom noćnom klubu. Prije par mjeseci vidjeli su je kako se drži za ruku s drugim sinom zagrebačkog poduzetnika, opet u noćnom klubu. I Bruno je, nakon prekida s manekenkom i unukom jedne od najbogatijih Hrvatica, Zdenke Infeld, Teom Slavicom (21), aktivan kad je riječ o druženju s pripadnicama nježnijeg spola.

Nakon što je snimljen ove zime na zagrebačkom Adventu s tenisačicom Donnom Vekić (23), kako doznajemo, prije par mjeseci Petković se pokušavao svidjeti plavokosoj radijskoj voditeljici.

No od toga nije bilo ništa konkretno jer se voditeljica premišljala hoće li se vratiti staroj ljubavi, također bivšem nogometašu. No čini se da je Iva definitivno Petkovićev tip djevojke. I njegova bivša djevojka i Šarić su visoke i vitke brinete zavodljivih očiju. Obje vole sport, pa tako Tea obožava jahanje i surfanje na valovima, dok Iva voli rolanje, skijanje i trčanje.

Iva nije bila dostupna za komentar nježnog prijateljstva s Petkovićem, a Tea je nakon njihova prekida na Instagramu objavila znakovit komentar: “Da želim da me netko kontrolira, došla bih s daljinskim upravljačem”. Iva i Bruno krajem prošle godine radili su intervju u kojem joj je on odgovarao na škakljiva pitanja, poput onog je li u vezi. Rekao joj je da uživa u slobodi i cijelo vrijeme ju je nasmijavao svojim dosjetkama.

Iva je prije deset godina pozirala golišava za magazin Klik. Tad je rekla da voli “decentne, ali malo kraće” spavaćice. Svojedobno je na modne revije dolazila s majkom. Da je Iva u vezi s Lekom, doznalo se prije 12 godina kad su ih snimili kako se ljube u VIP dijelu noćnog kluba. Leko je tad izjavio da se u Ivu zaljubio na prvi pogled. Na nju je pao nakon prekida s drugom manekenkom, Majom Cvjetković.

- Prvi put kad sam ugledao Ivu, bio sam oboren s nogu, pa s pravom mogu reći da je to bila ljubav na prvi pogled. Otad sam pokušavao doći do nje i nakon nekog vremena smo se uspjeli upoznati - rekao je tad Leko. Kod Ive je najviše pao na njenu “plemenitost, iskrenost i skromnost”.

- Povremeno odemo u kino, no najljepše nam je kad smo doma sami, gledamo televiziju i jedemo hranu koju smo sami skuhali - zaključio je Leko.

Bivši nogometaš Dinama i član “vatrenih” odselio se iz obiteljskog doma prije tri godine. Do trzavica je navodno došlo kad mu je Iva u mobitelu našla poruke koje su je povrijedile, nakon čega mu je rekla da se iseli. Do veze s Jerkom Lekom Iva nije punila medijske stupce svojim privatnim životom osim poslovnim uspjesima. Prije 13 godina natjecala se na izboru za Miss Universe Hrvatske, no iako nije osvojila lentu, počela se baviti hostesiranjem.

Dvije godine poslije na tadašnjem Tjednu mode u Zagrebu proglasili su je najljepšom manekenom, nakon čega je postala jedan od najtraženijih modela u Hrvatskoj. Između ostalog mogli smo je vidjeti u kampanji Marka Grubnića, koji se prije desetak godina okušao u modnom dizajniranju. S modne scene povukla se nakon rođenja prvog sina 2012. godine.

To je iskoristila da završi stručni studij Poslovne ekonomije i financija te specijalizaciju komunikacijskog menadžmenta. Dvije godine nakon rođenja prvog sina Iva i Jerko dobili su i drugog. Na modnu scenu vratila se 2014. kampanjom za domaću modnu dizajnericu Dianu Viljevac.

Iva je potom uplovila i u poduzetničke vode kao suradnica jedne međunarodne agencije za nekretnine. Sad je, prema svemu sudeći, atraktivna manekenka na putu da opet uzme i “titulu” WAG-sice, koju je izgubila razvodom od Leke.

