Vrući poljupci: Cara Delevingne se ljubila s 'lažljivicom' Ashley

Manekenka i glumica Cara Delevingne (26) i 'slatka mala lažljivica' Ashley Benson (28) ljubile su se na aerodromu Heathrow u Londonu. Već mjesecima kruže glasine da su njih dvije u vezi jer su se držale za ruke tijekom izlaska u New Yorku, ali to se moglo protumačiti i kao prijateljska gesta.

No, vrući poljupci na aerodromu su potvrdili njihovu romansu. Cara i Ashley snimaju film 'Her smell' koji bi se trebao početi prikazivati kasnije ove godine, a na setu je, očito, osim prijateljstva nastala i ljubav.

soooo cara delevingne and ashley benson were sitting next to me at @nbcsnl and were making out ! #whatislife