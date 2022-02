Svjetski poznati glumac Johnny Depp (58) stigao je u Beograd gdje ga je ugostio srpski predsjednik Aleksandar Vučić (51) te mu uručio zlatnu medalju za zasluge u kulturi i javnim djelatnostima, kao i u promociji Srbije u stranim državama, piše Telegraf.rs.

- Ovo je zaista jedan izvanredan trenutak za mene i vrlo sam ponosan. Imam jednu priču za podijeliti. Imao sam priliku, zapravo bio sam blagoslovljen davnih godina da sretnem jednog čudnog čovjeka. Pogledao sam ga i vidio da ne pripada Hollywoodu. Njegovo ime je Emir Kusturica. On mi je postao brat - rekao je Johnny na početku svog govora.

POGLEDAJTE VIDEO:

Depp se fotografirao s Vučićem, a oduševljenje velikim priznanjem nije skrivao. Ponosno je podignuo medalju da ju pokaže, a zatim je ispričao svoju poveznicu sa Srbijom.

Vučić je predao medalju glumcu, nakon čega su se zagrlili.

- Zaista se želim zahvaliti, predsjedniče Vučiću, za zasluge koje sam primio. Drago mi je što ste mi ukazali tu čast, što ste mi dodijelili ovaj orden. Ostat ću dosljedan i učinit ću sve što je u mojoj moći da učinim da ovo ostane oličenje moje posvećenosti ovoj zemlji. Hvala vam... - rekao je.

Glumac je imao samo riječi hvale za redatelja Emira Kusturicu (67), s kojim se sprijateljio kroz godine.

- Njegova obitelj postala je moja obitelj. Gledao sam kako mu djeca odrastaju. To je bila ta jedna veza koju smo ostvarili od prvog dana. To dosta govori o jednoj osobi kao što je Emir Kusturica. Kad vas voli, on vas voli. Kad vas zaista ne voli, on vas ne voli. Volim kod njega što ne pravi kompromise. On kaže ono što misli i vjeruje u sadašnjost - ispričao je Depp, pa izrazio želju da njegov novi početak bude upravo u Srbiji.

- Sad sam na rubu novog života i sviđa mi se ovaj početak i volio bih da taj početak počnem baš ovdje, u Srbiji, ako me prihvaćate. Blagoslovljeni bili, zaista mi je velika čast. I plašim se. Šalim se. Nisam baš neki veliki govornik, ali iz dubine mog srca i suštine mog bića, skromno i iz velike poniznosti prihvaćam ovu čast. Neću je iznevjeriti - zaključio je.