Vuco o obaranju Guinnessovog rekorda: 'Putujem u London, za trećinu sam nadmašio rekord!'

Legendarni glazbenik Siniša Vuco bio je ekskluzivni gost posljednje ovosezonske epizode emisije "Special Happy Show" na Happy FM-u. Voditelju Dini Termanu je bez zadrške pričao o brojnim temama, od egzistencije u Venezueli, ljubavi prema janjetini i heavy metalu, pa sve do Guinnessovog rekorda.

- Putujem ovih dana u London jer žele uživo vidjeti čovjeka koji je oborio rekord. Otpjevao sam najduži ton u povijesti. Za jednu trećinu sam nadmašio rekord. To je moja osobna pobjeda i satisfakcija. Ali to ne znači da ću sad pljuvati po onima koji pjevaju kratke note. Svak ima svoje mjesto pod suncem - poručuje Vuco.

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

A već u kolovozu vraća se u Venezuelu, u kojoj ima dva stana, a početkom sljedeće godine bi mu u posjetu mogle doći kći i unuka.

- Dok sam još u snazi, dobro je, čak dva puta godišnje idem preko oceana. Znači da sam izdržljiv, u formi sam. Za razliku od drugih gastarbajtera, ja radim u Hrvatskoj, a živim i trošim tamo - kaže i dodaje da se upravo u Južnoj Americi najbolje odmara.

- Spavam dugo. Tamo živim zdravije. Kupim njihovo voće, malo našeg, šetam, vozikam se. Tek tamo sam počeo živjeti kako treba. Iako, svi znaju koliko volim pričati, a tamo ne razumijem jezik, osim najvažnijih riječi pivo, meso, riba, jastog, rum... - kroz smijeh će.

Dobro je poznato da je Splićanin i veliki gurman pa je zbog dobre hrane spreman i na duge vožnje: "Potegnem bez problema 100–200 kilometara samo da pojedem pravu lignju. Probudim se ujutro i prvo što pomislim: 'Aha, živ sam, hvala Bogu. Idemo dalje.' I odmah se pitam: 'Što ću jesti danas?' Lignje. Ili školjke. Ili janjetina. Gdje ću? Vrpolje? Senj? Nije mi to problem".

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Zaljubljenik u rock i heavy metal nema problem "plesati" između žanrova pa je nedavno objavio duet s Anom Bekutom, "Kad bi opet".

- Ana Bekuta je strašno dobra osoba, kvalitetna. Kad sam tek počeo raditi prve koncerte, moj kum Svale bi vozio, a ja bih pio rakiju i slušao narodnjake, i obavezno bi na repertoaru bila Ana - priznaje.

- Najviše volim narodnu muziku. Starinsku, pravu, izvornu. A onda dolazi heavy metal - rekao je pa dodao: "Možda ću za deset minuta kazati obratno. Takav sam ti ja, sve zavisi kako me uhvati".

Za sebe kaže da je "podvojena ličnost".

- U isto vrijeme volim i mrzim gazirana pića. Ja sam čovjek kojem bi trebalo zabraniti da bude na slobodi. Zatvorite me u zlatni kavez, dajte mi jastoge, bifteke i neću se buniti - našalio se.

U "Special Happy Showu" mu se u jednom trenutku pridružila i kći Brigita, koja također gaji veliku ljubav prema glazbi. "Kako je imati Vucu za tatu?", upitao ju je Dino.

"Za drugo i ne znam... Nekako sam od uvijek bila okružena glazbom. Glazba je stalno bila prisutna, u autu, kod kuće, stalno su se slušali njegovi albumi, njegove pjesme. Idem u školu, svi znaju tko mi je otac, a ja ne znam tko su njihovi", priča Brigita.

Osim najmlađe Brigite, Vuco je u braku sa suprugom Jelenom dobio Luku, Vilibalda i Katarinu, a prije nekoliko godina stigla mu je unučica.

- Čuju se svaki dan preko video poziva dok je u Americi. Kad se on probudi, taman je kod nas već večer. Tamo dan, sunce, bazen... I onda on sve to snima, pokazuje. A Gita se ljuti, kaže da bi i ona sad bila tamo - podijelila je Brigita, kojoj je upravo tata Vuco prva osoba kojoj pušta svoju glazbu.

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

- Većinom bude ono: 'Top! Top! Odlično!' I onda, nakon tjedan dana kad pitam što ćemo s onom pjesmom, 'Ništa, zaboravi, idemo dalje' - kaže Brigita.

Na samom kraju, Vuco je oduševljeno zaključio: "Moram biti iskren, Happy FM ima jedan lijepi program, izvlačite na vidjelo neke zaboravljene pjesme, zabavne i pop hitove hrvatske glazbe. I tu se vidi i zna: Hrvatska je imala ozbiljne hitove '90-ih i 2000-tih. A ima, hvala Bogu, i danas".