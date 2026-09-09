Vuco pokazao skupe aute: 'Ne želim se praviti važan, ali treba biti rock'n'roll zvijezda...'

Siniša Vuco na svom je Instagram profilu objavio pauzu od koncertnih aktivnosti, a sve to je poručio obožavateljima iz vrlo upečatljivog okruženja. Stojeći između dva luksuzna automobila, modernog Maseratija i oldtimer Rolls-Roycea, jasno je dao do znanja da je i dalje rock'n'roll zvijezda. Objasnio je kako Rolls Royce ide u Dalmaciju i kad ga vidite na cesti, 'znat ćete da je u njemu Vuco, to jest - ja'. Maserati, kazao je Vuco, služi za putovanja.

- Ovo ne govorim da bi se pravio važan, nego zato što treba biti rock'n'roll zvijezda. Ja sam uvijek želio biti rock'n'roll zvijezda, volio sam heavy metal - kazao je Vuco i najavio nova tri albuma. Pjevač se, naime, u potpunosti posvećuje studijskom radu i pripremi čak tri nova izdanja. Prvi je njegov novi album Živog blata, zatim singl, pa i album 'Vuco', a treći je album kćeri Brigite na kojem će Vuco pomoći s produkcijom.

- Najvažnije od svega je da ja i moj bend nećemo raditi koncerte do ljeta 2027. godine. Godišnji odmor traje godinu dana - rekao je Vuco i najavio još jedno iznenađenje koje će fanovima otkriti vrlo brzo.