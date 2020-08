Vuco postao model-menadžer i skinuo 40 kg: Podižem iz pepela izbor za ‘Kraljicu Dalmacije‘

Postao je glavni selektor na castingu za izbor ljepote 'Kraljica Dalmacije' za 'Kraljicu Hrvatske', a nije Vuco propustio ni priliku pohvaliti se kako je reducirao težinu bez da je napravio ijedan sklek.

<p>Osebujni glazbenik <strong>Siniša Vuco</strong> (49) osim eklektičnog glazbenog stila, oduvijek je njegovao i simpatije prema izborima ljepote. Prvi put u ovako nečemu bio je involviran još 2005., kako kaže, kad je izbor za 'Kraljicu Dalmacije' organizirao u sportskoj dvorani u Trilju, a sad se vratio ovoj staroj ljubavi. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Za <a href="https://slobodnadalmacija.hr/mozaik/showbiz/kontroverzni-sinisa-vuco-opet-sokira-postao-je-model-menadzer-i-skinuo-40-kila-iz-pepela-podizen-izbor-za-kraljicu-dalmacije-1035943">Slobodnu Dalmaciju</a> pojasnio je kako je došlo do toga da je opet u društvu lijepih žena, koja je njegova uloga, a nije propustio ni pohvaliti se svojom novom linijom na pragu pedesete. </p><p>- Gledaj, nije meni do intervjua, je*e se meni. Ali tija san se pohvalit novom figurom! Nisan napravija ni jedan sklek, a opet iman apsolutnu kontrolu svoje kilaže; sa 131 kil pa san na 91. To je stvar samodiscipline, promišljanja, to je mentalna kategorija, razumiš? - rekao je Vuco, koji je ispričao i kako savjetima pomaže prijateljima u borbi s kilogramima, kao i da kani otvoriti ured za konzalting po pitanju reduciranja kilaže. </p><p>Četrdeset kilograma lakši Vuco tako je postao model-menadžer i glavni selektor na castingu za izbor ljepote 'Kraljica Dalmacije' za 'Kraljicu Hrvatske', a sve se to odigrava u jednom splitskom hotelu.</p><p>- Dalmacija je rasadnik ljepote, pa san odlučija rekonstruirat ovaj dalmatinski izbor koji je godinama nepravedno bija u hibernaciji. Podignit ga iz pepela - zaključio je.</p>