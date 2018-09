Vukli su kamione: Crveni tim pobijedio je u Velikom izazovu

Crveni je tim iskoristio pauzu kako bi tračali Miru.

- Velik dio ekipe ga se malo boji, a jedan ga dio već smatra pobjednikom. On ne prihvaća kritiku na svoj račun, ako je on loše volje, svi moramo biti loše volje, a kad je dobre volje, onda smo svi dobre volje - kazala je Irena te dodala da Miro podcjenjuje ljude.

Foto: rtl.hr

Sanja je odlučila napraviti individualni trening s Martom, a s obzirom na to da je njoj najdraže piti gazirane sokove, Sanja je pred nju stavila mali vrč jednoga gaziranog pića.

- Ovaj tu mali vrč ima 600 kalorija. Dakle, kad budeš padala s nogu na treningu, tek si onda potrošila ovaj vrč - objasnila joj je Sanja, a Marta je ostala zabezeknuta.

I Mario je napravio zaseban trening s Ivanom i ostao iznenađen koliko Ivan ima snage.

Foto: rtl.hr

Marta je otkrila Sanji da već godinu i pol dana pokušava postati majka, ali ne može zbog debljine.

- Trebala sam se već udati, ali nisam jer ne vidim sebe u bijeloj boji s kilažom koju sad imam - rekla je Marta dodajući da ne želi biti sve ono što je bila ovih devet godina.

Nakon individualnih treninga stiglo je vrijeme za Veliki izazov. Svaki od timova ima jedan kamion koji mora vući do ciljne pozicije. Cilj se nalazi kod rampe, a u svakom kamionu nalazi se određena težina koje se moraju postupno, putem rješavati. No to nije obična kilaža, nego kilaža natjecatelja.

Foto: rtl.hr

Sanja im je otkrila da se u kamionu nalaze šećer, gazirana pića, mast i sve ono što su pojeli tijekom godine dana.

- U godinu dana pojeli ste 600 kg šećera, 325 kg masti i popili 1200 litara gaziranih pića - rekla im je.

Na svakoj paleti, po putu, kandidati moraju istovariti jedan dio tereta, a moraju i odabrati jednog iz tima koja će biti na kamionu i voziti se te neće sudjelovati u vuči kamiona. Pobjednički tim dobiva nagradna tri kilograma koje mogu iskoristiti na vaganju.

Kako bi timovi bili izjednačeni u izazovu (jer su neki ozlijeđeni), plavi je tim morao izbaciti jednog igrača iz igre. Nakon što su izvlačili slamke najkraću je izvukao Alen pa tako ni on, uz ozlijeđene Martu, Keti, Josipu i Marija, nije sudjelovao u izazovu.

Nakon mukotrpne borbe pobijedio je crveni tim, a trenerica Sanja bila je iznimno ponosna na svoju ekipu.

Foto: rtl.hr

Nakon izazova crveni je tim komentirao da su se svi razdvojili i više nisu bliski kao prije, a također su komentirali i da je Miro trebao izaći iz kuće jer je skinuo najmanje kilograma, a ne Vanja.

- Zajedništvo više ne postoji jer su neki ljudi glumili, a sad su im se otkrila prava lica - rekla je Biserka nadovezavši se na temu da su izbacili Vanju, a rekli su da se neće dogovarati.

Prije treninga 'posljednje šanse' Marijo je odlučio napisati emotivno pismo podrške svome sinu Marinu koji boluje od autizma jer mu jako nedostaje obitelj.

'Last chance' trening bio je za mnoge kandidate naporan, ali su mnogi probili svoje granice pa nije nedostajalo ni suza, ali ni povraćanja. A tko će nakon vaganja napustiti show, gledatelji će doznati sutra od 21 sat na RTL-u.

