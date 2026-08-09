Whitney Houston naizgled je imala sve, no privatno je prolazila kroz pravi pakao

Whitney Houston bila je jedna od najvećih pjevačkih zvijezda svih vremena, umjetnica čiji je izvanredan glas obilježio povijest popularne glazbe i ostavio neizbrisiv trag u svjetskoj kulturi. Rođena je 9. kolovoza 1963. godine u Newarku, u američkoj saveznoj državi New Jersey, u obitelji u kojoj je glazba bila sastavni dio svakodnevnog života. Njezina majka Cissy Houston bila je poznata gospel pjevačica i voditeljica crkvenog zbora, dok je među najbližim rođacima imala i glazbene legende poput Dionne Warwick. Upravo je u crkvi New Hope Baptist prvi put pokazala svoj izniman talent, a već kao djevojčica osvajala je publiku snažnim i emotivnim glasom.

Tijekom tinejdžerskih godina Whitney je nastupala zajedno s majkom, a zahvaljujući svojoj prirodnoj ljepoti uspješno se okušala i u svijetu mode. Postala je jedna od prvih Afroamerikanki koja se pojavila na naslovnici časopisa Seventeen, no njezina prava ljubav oduvijek je bila glazba.

Presudan trenutak u njezinoj karijeri dogodio se kada ju je u jednom njujorškom klubu otkrio legendarni producent Clive Davis iz diskografske kuće Arista Records. Prepoznao je njezin golemi potencijal i potpisao s njom ugovor koji je označio početak jedne od najuspješnijih glazbenih karijera u povijesti. Već 1983. godine Whitney se predstavila široj publici nastupom u televizijskoj emisiji "The Merv Griffin Show", gdje je izvela pjesmu "Home" iz mjuzikla "The Wiz".

Whitney Houston performs - New York | Foto: Jackson Lee/Press Association/PIXSELL

Njezin debitantski album Whitney Houston, objavljen 1985. godine, gotovo je preko noći postao svjetski hit. Singlovi "Saving All My Love for You" i "How Will I Know" osvojili su vrhove glazbenih ljestvica, a album se tjednima zadržao na prvom mjestu. Za pjesmu "Saving All My Love for You" osvojila je svoj prvi Grammy.

Dvije godine kasnije uslijedio je album "Whitney", koji je ponovio uspjeh prvijenca. Hit "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)" postao je jedan od njezinih zaštitnih znakova i donio joj još jednu nagradu Grammy. U tom razdoblju Whitney je nastupila i na koncertu održanom u čast rođendana Nelsona Mandele te osnovala humanitarnu zakladu Whitney Houston Foundation for Children, posvećenu pomoći djeci diljem svijeta.

Početkom devedesetih činilo se kako je osvojila sve što se moglo osvojiti. Godine 1992. udala se za R&B pjevača Bobbyja Browna, s kojim je bila u vezi tri godine prije braka. Iako je njihova ljubavna priča u početku djelovala skladno, odnos je s vremenom postao opterećen problemima, uključujući ovisnost o drogama, emocionalno nasilje i brojne javne skandale.

MTV/Houston | Foto: Neil Munns/Press Association/PIXSELL

- Mislim da smo se vjenčali iz potpuno pogrešnih razloga. Brak nam je bio osuđen na propast od samoga početka. Sada mi je jasno da sam ja htio ljubav, a ona je samo htjela drugačiju sliku o sebi u javnosti - napisao je Brown u svojoj autobiografiji.

- Pljunuo me, zaista me pljunuo. A moja kćer je u tom trenutku silazila niz stepenice i sve je vidjela - komentirala je Houston u intervjuu za ABC.

Unatoč privatnim teškoćama, Whitney je iste godine ostvarila veliki uspjeh i na filmskom platnu. Glumila je uz Kevina Costnera u filmu "The Bodyguard", koji je postao svjetski kino-hit. Soundtrack filma doživio je golem uspjeh, a njezina interpretacija pjesme "I Will Always Love You", koju je izvorno napisala Dolly Parton, postala je jedan od najprodavanijih singlova svih vremena. Pjesma je čak četrnaest tjedana bila na vrhu američke top-ljestvice, dok je soundtrack osvojio tri nagrade Grammy, uključujući priznanja za album i snimku godine.

COVERGIRL Presents: Keep A Child Alive's Black Ball - New York | Foto: Fernando Leon/Press Association/PIXSELL

Uslijedili su i uspješni filmovi "Waiting to Exhale" te "The Preacher's Wife", čije su glazbene podloge također ostvarile odlične prodajne rezultate. Godine 1998. objavila je studijski album "My Love Is Your Love", s kojeg se posebno izdvojio hit "It's Not Right But It's Okay", nagrađen Grammyjem. U isto vrijeme ostvarila je uspješnu suradnju s Mariah Carey na pjesmi "When You Believe" iz animiranog filma "The Prince of Egypt", koja je osvojila nagradu Oscar.

Krajem devedesetih i početkom novog tisućljeća njezin privatni život sve je više zasjenjivao glazbenu karijeru. Problemi s ovisnošću, zdravstvene poteškoće i niz otkazanih koncerata izazivali su zabrinutost javnosti. Reality emisija "Being Bobby Brown", koja je prikazivala svakodnevni život obitelji, dodatno je narušila njezin ugled jer je gledateljima otkrila brojne obiteljske sukobe i razdoblje obilježeno ovisnošću.

Nakon razvoda od Bobbyja Browna 2007. godine Whitney je pokušala ponovno preuzeti kontrolu nad svojim životom. Uz pomoć majke Cissy prošla je liječenje od ovisnosti te 2009. objavila album "I Look to You", koji je publika dobro prihvatila i označio njezin glazbeni povratak. Ipak, koncertni nastupi izazivali su podijeljene reakcije jer mnogi obožavatelji više nisu prepoznavali nekadašnju snagu njezina glasa.

Whitney Houston on stage in Berlin | Foto: /DPA/PIXSELL

Početkom 2012. godine činilo se kako je pred njom novo poglavlje. Radila je na filmu "Sparkle" i razmatrala mogućnost sudjelovanja u televizijskom natjecanju "The X Factor" kao članica žirija. Nažalost, do povratka nije došlo.

Whitney Houston preminula je 11. veljače 2012. godine u 49. godini života u hotelu Beverly Hilton u Los Angelesu, uoči dodjele nagrada Grammy. Službeni obdukcijski nalaz pokazao je da je uzrok smrti bilo slučajno utapanje, pri čemu su srčana bolest i prisutnost kokaina u organizmu bili dodatni čimbenici koji su pridonijeli tragediji. Njezina smrt duboko je potresla glazbeni svijet. Iza sebe je ostavila kćer Bobbi Kristinu Brown, koja je također prošla težak životni put te je preminula 2015. godine, nakon što je pronađena bez svijesti u kadi, u okolnostima koje su mnoge podsjetile na majčinu sudbinu.

Nakon Whitneyne smrti objavljeno je nekoliko projekata koji su dodatno rasvijetlili njezin život. Dokumentarni film "Whitney" iz 2018. godine donio je dosad nepoznate detalje o njezinom djetinjstvu, obitelji i borbi s ovisnošću, dok je knjiga "A Song for You: My Life with Whitney Houston", koju je napisala dugogodišnja prijateljica Robyn Crawford, prvi put otvoreno progovorila o njihovoj nekadašnjoj ljubavnoj vezi.

I nakon smrti Whitney Houston ostala je prisutna na glazbenoj sceni. Objavljene su nove verzije njezinih pjesama, među kojima se posebno ističe hit "Higher Love", remiksiran u suradnji s norveškim DJ-em Kygoom, a njezin glas ponovno je osvojio vrhove svjetskih ljestvica. Godine 2020. posthumno je primljena u Rock & Roll Kuću slavnih.